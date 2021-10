La abogada de las familias de los tripulantes del ARA San Juan apuntó contra Macri: "es un cobarde e impune"

Este mediodía, la abogada de los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, Valeria Carreras, se manifestó en contra del accionar del expresidente Mauricio Macri, principal imputado por espionaje ilegal luego de la tragedia del buque militar en 2017.

Valeria Carreras, abogada de la mayoría de los familiares de las víctimas, dijo que la marcha de este jueves frente a los tribunales de Dolores es en contra del juez Martín Bava, quién intervino el expediente. A su vez, afirmó que la manifestación es para mostrar que el expresidente "es un cobarde".

"Macri es un cobarde, un miserable y un impune. Sus declaraciones son una manera de distraer, porque el espionaje no se dio sobre el submarino ni sobre sus muertos, sino sobre los familiares", declaró Carreras, en diálogo con Radio 10.

Por otra parte, ese mismo día, militantes del PRO realizarán una marcha para respaldar al fundador del espacio, en la causa por espionaje ilegal hacia los familiares de los marinos del ARA San Juan.

De acuerdo a lo que dijo Carreras, hay tres CD's con información fundada sobre los movimientos de los familiares durante seis meses.

A su vez, también indicó que el resto del contenido informativo fue incinerado por orden desde Buenos Aires. "Esto se salvó porque estaba en otra dependencia; sabemos que es parcial, tiene un solo semestre", contó.

"Lo que haga Macri queda en Macri y en sus seguidores, los expone, los hace visibles de lo que son. No caigamos en la provocación, esto no es una pulseada de quién moviliza más; no caigamos en esa", finalizó.