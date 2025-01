La Libertad Avanza le pone condiciones al PRO

El presidente de La Libertad Avanza (LLA) en la Provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, condicionó al PRO en la alianza electoral de cara a las elecciones legislativas 2025.

"Macri está hablando de que nos tenemos que juntar para conformar el mejor equipo. Sinceramente lo digo, eso ya sucede hace más de un año", señaló el legislador bonaerense.

En ese sentido, sobre la alianza electoral entre ambas fuerzas, Pareja sentenció: "Si la voluntad es ésta, vamos juntos en las 24 provincias o no vamos en ninguna. Porque no podemos hacer ninguna excepciones en virtud de cuanto más o menos competitivo me sienta yo en el territorio”.