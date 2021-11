Las ventas minoristas pymes subieron un 9,1% anual en octubre a precios ­constantes y acumulan una suba del 13,8% en lo que va de este año, mientras que el 22% de las pymes del sector comercial “señaló ya haberse recuperado de la crisis que le generó la Covid”, según informó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En total, ocho de los once rubros relevados por el Índice de Ventas Minoristas Pymes registraron aumentos frente al pasado septiembre (+2,5% en promedio), con mayores subas en los rubros de perfumería y cosmética (+10,3%), calzado y marroquinería (+7,6%) y electrodomésticos, electrónicos, computación, celulares y accesorios (+4,8%), a la vez que el 57% de los negocios consultados manifestaron haber tenido “un buen mes”, especialmente aquellos vinculados a los regalos del Día de la Madre.

“Fue un buen mes para el 57% de los negocios consultados, y especialmente para aquellos vinculados al Día de la Madre, aunque no todos vendieron como quisieron. Pero no está muy clara aún sobre cuál será la tendencia para este fin de año, siendo que octubre suele ser un mes termómetro, pero este 2021 no dejó un panorama muy cierto”, detalló el organismo.

En tanto, en la comparación con octubre de 2020, el incremento promedio del 9,1% estuvo impulsado por jugueterías y librerías (+55,7%) y ropa y artículos deportivos y de recreación (+50,4%), mientras que se dio un progreso en seis de los once rubros relevados y se registró una caída de los otros cinco sectores, con la mayor baja en neumáticos y repuestos de autos y motos (-14,9%).

En cambio, frente a octubre de 2019 (variación bianual), las ventas declinaron 1,1%, con la mayor baja también en neumáticos y repuestos de autos y motos (-23,8%).

Asimismo, la CAME detalló ayer que durante “los diez meses del año las ventas acumulan un alza del 13,8% frente a iguales meses de 2020, aunque se mantienen 9,1% debajo del mismo período de 2019”.

Cabe detallar que los resultados se obtuvieron sobre el promedio de las tasas de variaciones mensuales y anuales informadas por 725 comercios de la Argentina entre el 1° y el 4 de noviembre.