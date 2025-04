Los datos oficiales confirman la profunda crisis de la construcción

La construcción atraviesa una crisis sin precedentes. Según datos de la provincia de Buenos Aires, en el primer bimestre de 2025 la actividad cayó un 22,3% respecto al mismo período de 2023. Se trata de un desplome histórico que expone el impacto directo de las políticas del gobierno de Javier Milei. “La paralización de la obra pública nacional es el factor central de esta crisis. El Gobierno abandonó la inversión en infraestructura y eso destruye empleo y actividad en todo el país”, advirtió el ministro de Economía bonaerense Pablo López.

El derrumbe se refleja en todos los insumos relevados por el Indec: hierro, acero, asfalto, cemento, ladrillos y hormigón presentan caídas interanuales acumuladas de hasta el 40%. Sólo las pinturas para construcción logran evitar el retroceso.

El empleo también marca la magnitud del colapso. En enero se registraron 381.976 asalariados en el sector privado, 67.000 menos que un año atrás y un 4,8% menos que en diciembre. “Es un panorama crítico: cerca de 2 millones de puestos dependen de esta actividad. Es urgente que el Gobierno nacional reactive la obra pública para frenar esta catástrofe social y productiva”, reclamó López.

Desde la Provincia advirtieron que no hay indicios de reversión. “El derrumbe continúa y sin obra pública no hay construcción posible”, remarcaron. La caída de la actividad no solo afecta al empleo directo, sino a una extensa red de proveedores, pequeñas empresas y comercios vinculados al sector.