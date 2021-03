"Martín Soria entiende lo que está sucediendo en la Justicia y tiene una mirada muy semejante a la mía"

El presidente Alberto Fernández participó en el programa “Fuego amigo”, de Canal 9, que comenzó la noche del lunes. Durante la entrevista, además de hablar sobre las vacunaciones, la renuncia de Ginés González García, la agresión que sufrió en Chubut, entre otros temas, el mandatario anunció el nombre del nuevo ministro de Justicia de la Nación.

"Hoy almorcé con Martín Soria, le hablé de cuáles son mis expectativas y él aceptó hacerse cargo. Todavía tiene que tomarse el tiempo de renunciar como diputado, pero va a ser Martín Soria", confirmó Fernández. "Hace varios meses vengo siguiendo lo que está haciendo, es una persona que entiende bien lo que está sucediendo en la Justicia hoy en día y que tiene una mirada muy semejante a la mía", aseguró.

En tanto, agregó que tomó la decisión de que el ministro rionegrino ocupe ese cargo debido a que "hizo un trabajo que ayudó a desentrañar los vínculos entre el poder y la Justicia. Lo que hizo fue verificar esa zona gris donde la Justicia se vincula no solo con el poder político, sino también con las corporaciones económicas".

Vacunación

En cuanto al plan de inmunización, Alberto Fernández se refirió a las demoras y las dificultades en el mundo para acceder a las vacunas. "Todo indica que esta semana vamos a recibir una importante cantidad de cantidad de vacunas rusas y la siguiente estaríamos recibiendo vacunas chinas, 3 millones", confirmó.

Asimismo, aseguró: “Tenemos que aprender a vivir con la pandemia. Para cuidarnos nosotros y para seguir cuidándonos entre todos. Está claro que hay que agilizar la vacunación”. En tanto, a los argentinos les pidió que “se queden en el país, que no salgan, porque hay nuevas cepas que van apareciendo y por lo tanto, hay que ser cuidadosos”.

En relación al laboratorio Pfizer, el mandatario afirmó que “no vamos a tener esa vacuna” ya que exigieron ciertas condiciones imposibles de aceptar pero que no podrá dar más información ya que “hay un pacto de confidencialidad que me impide hablar”.

Por otro lado, el presidente argentino opinó sobre el escándalo del vacunatorio vip en el Ministerio de Salud y aseguró que no habló con Ginés González García desde su renuncia. "Creo que Ginés se descuidó y tal vez fue débil. A mí mucha gente me pidió vacunas y cuesta mucho decir que no. Es un dilema ético enfrentar eso", confesó.



Agresión en Chubut

"Creo que son un grupo de muy pocas personas y violentos. No me sentí inseguro, pero vi mucha gente enojada y en su enojo cometió esa locura. Un enojo fundado contra el gobierno provincial", sostuvo el presidente, en relación al ataque que sufrió en Chubut durante su visita el pasado fin de semana.

En cuanto a su sistema de seguridad, Fernández dejó en claro que para él es muy importante escuchar a la gente. “Detrás del tema de Seguridad del presidente hay una demanda por que el presidente tome distancia y yo eso no lo voy a hacer. Si hay un loco que quiere tirar piedras, que tire piedras".



Formosa

"El problema de Formosa es un caso muy singular difícil de analizar desde Buenos Aires. Formosa limita con Paraguay, y tiene un muy difícil control del tráfico, entonces el gobernador ha tomado una serie de decisiones que son restrictivas de la libertad ambulatoria, que nosotros en el último decreto tratamos de corregir y subsanar. Pero la realidad es que la acción del gobernador tiene que ver con el riesgo que observa", sostuvo el mandatario.

Aumentos tarifarios

"Si yo siguiera el sistema que Macri ha propuesto, la luz en marzo tendría que aumentar 165 por ciento primero y el gas debería haber aumentado 80 por ciento en agosto y 120 por ciento ahora. Yo no voy a hacer eso con los argentinos. Las tarifas se tienen que corresponder con los niveles de ingreso de la Argentina del presente. Entonces he propuesto que declaremos la emergencia durante un año para que en ese año las tarifas no crezcan más que los salarios, con lo cual las tarifas van a tener un tope el 80 por ciento de los salarios que el Congreso disponga de los aumentos salariales", aseguró el presidente.

Además, insistió en la importancia de "ordenar el mecanismo de subsidios" para que el Estado subsidie a aquellos que "les cuesta pagar los servicios, pero no a todos".