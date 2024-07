Pettovello y el duro panorama educativo

Tras el escándalo por los alimentos y el conflicto universitario, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se subió al escenario en la presentación del Plan Nacional de Alfabetización y resaltó el trabajo de los docentes como aquellos que “impactan en el crecimiento de los niños como personas” y que “dejan una huella en sus vidas”.

“Los invito, a los docentes de nuestra patria, que en el marco de esta nueva política educativa nacional y federal, que nos entusiasma y nos reúne, renueven una vez más el compromiso que tienen todos los días con los estudiantes y con la educación de nuestro país”, agregó la funcionaria.

Durante su alocución, sostuvo que “el verdadero drama argentino consiste en la pobreza cultural y educativa, tal como lo demuestran las evidencias de las distintas evaluaciones nacionales e internacionales, como las pruebas PISA y Aprender”.

“Casi un 35 % de los alumnos de tercer grado no saben leer y escribir, y no son capaces de realizar las operaciones matemáticas básicas. Además, alrededor de un 50 % de los alumnos no es capaz de comprender un texto de complejidad básica al finalizar la escuela primaria, lo cual incide directamente en la altísima deserción en la secundaria y en el magro desempeño posterior de miles de estudiantes”, prosiguió.

“La Argentina sufre, como sabemos, desde hace años, una tragedia: el síndrome de la devaluación. Devaluamos constantemente nuestra moneda, pero también devaluamos nuestras instituciones, nuestra cultura y nuestra educación, la escuela y la política educativa”, consideró.