Presupuesto 2025: los gobernadores del PJ se reunieron para unificar criterios

Los gobernadores del peronismo más críticos con el Gobierno de Javier Milei se reunieron para unificar posturas sobre el presupuesto 2025 y delinear una estrategia en común para enfrentar a la administración libertaria.

“Cuando se sancionó la ley de incremento a jubilados, habló de degenerados fiscales de vuelta. Es muy difícil conversar con una persona que vive ofendiendo y te vive insultando, y no hay reacciones de aquellos a los que les falta el respeto”, afirmó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, acerca del accionar de Milei en declaraciones a la prensa presente.

Al cónclave, que se llevó a cabo en la Casa de La Pampa, en el microcentro porteño, asistieron Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

En el encuentro, los gobernadores del PJ y aliados hicieron una exposición en común de sus preocupaciones, entre las cuales sobresalen la alarma por el freno de la obra pública nacional y el desfinanciamiento de las cajas de jubilaciones a 13 provincias.

“Le pasa 400.000 millones de pesos a Capital, que no los precisa y que no son para los capitalinos, son para el manejo de una familia, todos sabemos a quién me refiero, y le quita la posibilidad de un aumento a los jubilados, que son 60.000 pesos por cada uno”, expresó Quintela, al referirse al acuerdo entre el Gobierno nacional y el Ejecutivo porteño por el traspaso de 31 líneas de colectivos. Para el mandatario riojano, esa decisión del gobierno de Milei es “de una insensibilidad pocas veces vista”.

Por otra parte, un tema que estuvo en debate fue la sucesión del ex presidente Alberto Fernández como titular del PJ ante las elecciones internas que se realizarán el 17 de noviembre próximo.

Uno de los principales candidatos a asumir la presidencia del partido es el gobernador de La Rioja, Roberto Quintela, quien cuenta con el respaldo de Kicillof, que el mes pasado viajó a su provincia para el acto de jura de la nueva Constitución provincial.

También estuvo en agenda la discusión de los pliegos del juez Ariel Lijo y el abogado constitucionalista Manuel García Mansilla, impulsados por el Gobierno libertario para la Corte Suprema.

De la reunión estuvieron ausentes los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), provincias que mantienen una mejor relación con el gobierno de Javier Milei.