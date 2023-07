Se reglamentó la ley de Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos

El Presidente Alberto Fernández se reunió ayer en Casa Rosada con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y firmó el decreto reglamentario de la ley 27.680 de Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos, una de las principales amenazas de la salud pública a nivel global, con el objetivo de fomentar su uso responsable y regular cuestiones referidas al expendio y el consumo de estos medicamentos.

Tras el encuentro, Vizzotti re­marcó que “esta es una ley pionera en Argentina, a nivel regional e incluso a nivel mundial, que tiene un abordaje en salud –humana, animal, ambiental– que involucra a todas las áreas del Estado que trabajan en ese sentido”, y que además “genera acciones muy concretas”, ya que, “más allá de declarar de interés y de favorecer la investigación para el desarrollo de nuevas moléculas, declara la relevancia para la salud que tiene la resistencia antimicrobiana”.

Asimismo, la ministra explicó que, “cuando uno usa mal los antimicrobianos, lo que generan estos microorganismos son mecanismos de resistencia, lo cual significa que tomamos un antibiótico y no nos hace efecto”, por tanto “ya hay organismos multirresistentes y hasta panresistentes, que quiere decir que no hay ningún antibiótico que pue­da tratarlos y curarlos, así que hay gente que directamente no tiene ninguna opción terapéutica y falle­ce”. En ese sentido, agregó que, “según la ONU, va a ser una de las principales causas de muerte en los próximos años”.

Vizzotti expresó también que la aplicación de la norma, aprobada por unanimidad por el Congreso de la Nación en agosto de 2022, implica el trabajo conjunto “con la industria farmacéutica para poder reformular la cantidad de comprimidos en los paquetes, con los medios de comunicación para poder informar a la población, con las y los profesionales de la salud que prescriben antibióticos, y con las jurisdicciones para que no se puedan vender o dispensar antibióticos sin receta”.

De la reunión participaron también la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado; el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli; el director de Anlis- Malbrán, Fidelio Pascual; la presidenta de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap), Ana Lía Allemand; el titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), Manuel Limeres; y el senador nacional Pablo Yedlin.