Milei incumple la emergencia ferroviaria: sólo se ejecutó un 20% de las obras

A más de un año de la declaración de la emergencia ferroviaria, el gobierno de Javier Milei apenas concretó una quinta parte de las inversiones prometidas para recuperar el sistema. El DNU que estableció el plan preveía destinar $1,3 billones entre 2024 y 2026 a obras prioritarias, pero hasta ahora sólo se desembolsaron $260.000 millones. El contraste entre los anuncios y los hechos es evidente: de las 226 obras incluidas, apenas unas 60 muestran algún grado de ejecución.

La medida había surgido como respuesta al choque de la línea San Martín en Palermo en mayo de 2024, que dejó más de 90 heridos y expuso el deterioro del servicio. Pese a ello, la administración libertaria priorizó mantener congeladas las tarifas en el Área Metropolitana, donde los subsidios cubren hasta el 95% del costo real de cada pasaje. En paralelo, los fondos para obras se recortaron en pos de sostener el superávit fiscal que defiende el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

Según afirman, los retrasos obedecen tanto a trabas administrativas en las operadoras estatales como a la decisión política de reducir la inversión real en infraestructura. Entre las obras demoradas figuran señalamiento, reparación de vías y estaciones, incorporación de frenos automáticos y compra de locomotoras. El deterioro del material rodante continúa, y los proyectos de modernización tecnológica permanecen paralizados.