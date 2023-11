Sergio Massa reconoció la victoria de Javier Milei en el balotaje

En un discurso desde el búnker de Unión por la Patria, Sergio Massa reconoció la victoria de Javier Milei como el próximo presidente del país, apenas pasadas las ocho de la noche.

"Lo felicité, es el nuevo presidente", reveló el ministro de Economía, quien destacó la militancia peronista y los valores de educación, salud, trabajo y producción impulsados por su propuesta política.

Massa anunció el inicio de una transición gubernamental, otorgando la responsabilidad de dar certezas al presidente electo. "A partir de mañana, la responsabilidad es de Milei", afirmó, convocando tanto a Milei como a Alberto Fernández a iniciar este proceso.

Parte del discurso

"Los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años", dijo Massa en un discurso ante la militancia en su comando de campaña