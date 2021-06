Todesca Bocco: “No hay una solución mágica” a la inflación

La vicejefa del Gabinete nacional, Cecilia Todesca Bocco, dijo ayer que este año se deben recuperar los salarios y también el nivel de empleo, y subrayó que “no hay una solución mágica” para el problema de la inflación, pero que la economía se va a ir recuperando “de la mano de la cantidad de empleo”.



De esa manera, la funcionaria delineó la estrategia del Gobierno para hacer frente al crecimiento excesivo de los precios al consumidor: procurar que las familias tengan más dinero en el bolsillo y así reactivar la economía a través del consumo. Por eso, consideró que si sigue escalando la inflación, deberían renegociarse los salarios.



“Hay que tener un poco de paciencia porque venimos de una caída muy fuerte del producto (bruto interno, PBI), tanto durante el gobierno de (Mauricio) Macri como por la pandemia. Hubo pérdida de empleo, pero no tan grande como la esperada cuando hay una contracción de ese tipo”, analizó Todesca Bocco.



La funcionaria dijo que es “muy difícil que una economía se recupere y siga creciendo sin el consumo privado”, y este consumo “depende de los ingresos de las familias”. Por eso, consideró que “se tienen que ir recuperando los ingresos” y esa recuperación tiene que darse al mismo tiempo que crece el empleo.



“No evitamos dar discusiones”



Respecto del nivel de inflación, reconoció que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) está “por encima” de las proyecciones que había hecho el Gobierno para este año, pero se mostró confiada en que va a bajar.



“No evitamos dar discusiones. Estoy de acuerdo en que la inflación está alta y está por encima de lo que nosotros proyectábamos para los primeros meses del año”, explicó Todesca Bocco.



“Creemos que se va a ir reduciendo” el nivel de inflación a lo largo del año, dijo la vicejefa de Gabinete. Para esto, la receta del Gobierno no es el ajuste, sino al contrario, estimular el consumo a través de una mejora en los ingresos de los ciudadanos.



“Si la inflación no está en el nivel que nosotros esperábamos, sabemos que hay que dar más aumentos de los salarios y recuperar los ingresos de las familias”, remarcó. Para ello, “las paritarias se tienen que ir reabriendo para dar lugar al reacomodamiento de los salarios para que no pierdan en términos reales”.