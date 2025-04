“A mi hijo le gatillaron”: tensión en una escuela de Villa Elisa

A mi hijo le gatillaron un arma en la cabeza dentro del colegio”, comenzó diciendo el padre de un alumno de la Escuela N° 88 de Villa Elisa. “El alumno, el cual no diré su nombre, le apuntó directamente y apretó el gatillo”, agregó.

Cabe mencionar que la institución se ubica en la zona de 3 y 422 y que el hecho está siendo investigado por la comisaría Decimosegunda, la cual cuenta con jurisdicción donde tuvo lugar el incidente, y la Unidad Funcional de Instrucción del Joven N° 1, que lo caratuló como “averiguación de ilícito”.

“Esto es gravísimo. No se siguieron los protocolos de seguridad. Pero yo elijo creerle a mi hijo y a sus compañeros, que vieron y vivieron ese momento de terror. Esto no puede quedar como una historia más. Si no actuamos ahora, mañana podríamos lamentar una tragedia”, detalló el progenitor del damnificado.

“Por eso, les pido como padre, y como parte de esta comunidad, que mañana (por hoy) no mandemos a los chicos al colegio. Que exijamos: la expulsión inmediata del alumno agresor; sanciones a las autoridades que actuaron negligentemente; un protocolo real y serio de resguardo para nuestros hijos; no estamos buscando problemas. Estamos defendiendo la vida de nuestros hijos”, afirmó.

El pedido, que fue publicado en el Facebook del progenitor del menor, cierra con la siguiente frase: “Pero sin el apoyo de ustedes, esto no sirve de nada. Les pido por favor, de corazón, que nos acompañen. Esto no es solo por mi hijo: es por sus hijos también”.

No obstante, tanto fuentes policiales consultadas por Trama Urbana como desde la propia institución negaron que esto sea cierto y aseguraron que el arma en realidad era una pistola de juguete y que nunca corrió riesgo la vida de ninguno de los alumnos del establecimiento.

“Se mantiene comunicación telefónica con la directora del colegio, quien informa que no se trató de un arma de fuego, sino de una de juguete y que por ello no radicaron denuncia policial y todo se trabajó internamente en el colegio”, detalla el parte policial al que este multimedio tuvo acceso.

“La información que estuvo circulando en redes sociales sobre que en la escuela hubo un arma es falsa”, escribieron en un comunicado desde el colegio apuntado, donde agregaron: “Un estudiante concurrió con un juguete con forma de arma”.