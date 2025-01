Asesinan a un joven que quedó en medio de una pelea narco

La madre de Franco, el joven de 22 años asesinado a metros de su casa de Morón cuando quedó accidentalmente en medio de un enfrentamiento armado entre bandas narco, habló sobre el doloroso momento que están pasando como familia y cómo se dieron los hechos.

Marcela, la madre de la víctima fatal, resaltó en declaraciones a la prensa: “Todavía no puedo entender que me mataron a mi hijo, inocente, porque él venía caminando, para venir a dormir”.

Además, la mujer acongojada mencionó: “Me lo tiraron como un perro a mi hijo, porque él venía directamente a descansar a mi casa. Le empezaron a tirar el tiro como si fuera cualquier cosa. Me sacaron un pedazo de mi alma. Encima éramos muy unidos los tres, me sacaron todo”.

Con las pocas palabras que le quedaban producto de la angustia que vive señaló: “La escena fue horrible, fue capturada por una cámara de seguridad. En el momento que sucedió, mi hijo más chico me dice, mami están tirando tiros acá al frente y estábamos mirando todo por la ventana cuando entraron a tirar tiros donde venden droga”.

“Los policías esperaban que haya una muerte”

“Primero empezaron a tirar a un auto, que estaba en esta vereda, en la casa de una amiga mía, justo viene mi hijo caminando y le empezaron a tirar a él. Tras el hecho, mi hijo ve por la ventana y dice, ‘mamá, parece que hay una persona tirada en el piso, en la vereda’”, añadió.

Asimismo narró que "después, el hermano ve que es la zapatilla suya que tenía puesta, baja y se da cuenta que era mi hijo que estaba tirado”.

En tanto, afirmó: “Bajé corriendo y era mi hijo, que ya no tenía mucha vida, lo encontré todo sangrado. Ahí me di cuenta que me quedé sin hijo y se llevaron una parte mía”.

Tras ser consultada sobre los hechos ocurrentes de homicidio en el barrio, la mujer respondió: “Hace poco empezó con todo esto de vender las 24 horas. Ya era normal que pasen motos y que tiren tiros como si nada”. Por otro lado mencionó que “los policías estaban esperando que haya una muerte, porque hoy fue mi hijo, pero podía haberle pasado a cualquier persona que pasará por la vereda”.

Por último, agregó: “Esto tenía que ser mucho antes, cuando sabían que vendían droga por todos lados. Venden droga por todos lados y nadie hace nada”.