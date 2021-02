Avalancha de robos en la ciudad: un abogado resultó baleado

Un abogado de 44 años fue asaltado en Villa Elisa por dos motochorros, quienes al no poder sustraerle el auto en el que iba le propinaron un disparo en una de sus piernas, según informaron fuentes policiales. Además, cerca del lugar una pareja de delincuentes atacó también a otro hombre, despojándolo de sus bienes a plena luz del día. Por ninguno de los dos episodios de extrema inseguridad se registraron detenciones.



El caso más grave tuvo como víctima al letrado, que fue sorprendido en el Camino General Belgrano y 417, mientras circulaba en su Honda Civic. Entonces se le cruzaron dos sujetos armados, intentaron quitarle el vehículo y al verse imposibilitados de hacerlo, le descerrajaron un tiro y escaparon hacia 419. Si bien fuentes oficiales indicaron que no se llevaron nada, otros voceros relataron que le sacaron diferentes elementos de valor y dinero en efectivo.



El damnificado debió ser trasladado hasta el hospital San Roque de Gonnet, donde fue asistido y se comprobó que el proyectil impactó en el muslo izquierdo, que dejó orificio de entrada y salida. Los peritos hallaron luego un plomo de un revólver número 22.



No muy lejos de allí, en Belgrano y Arana, una pareja de ladrones asaltó ayer al mediodía a un muchacho, cuando salía del gimnasio. Apuntándolo con una pistola, le quitaron un bolso con zapatillas y diferentes prendas, efectivo y el celular. Consumado el hecho, escaparon.

Otros dos ilícitos



También en Villa Elisa (Camino Centenario entre 47 y 48) un maleante se apoderó de la bicicleta de una mujer que presenta dificultades para caminar porque se rompió los ligamentos cruzados. Mientras, en las calles 134, 470 y 471 de City Bell unos desconocidos ingresaron ayer a las 5 de la madrugada a una casa y se apoderaron de una bomba de agua. “Llamé al 911 y el patrullero que vino no solo tardó media hora en llegar, sino que lo hizo sin nafta”, se lamentó la damnificada.