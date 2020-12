Berisso: le fracturaron la mandíbula a un joven durante salvaje robo

Un joven fue víctima de un brutal asalto por parte de dos motochorros, que lo interceptaron en la calle cuando iba en su bicicleta. Lo golpearon y lo arrastraron por la calle en la zona de Génova y 155, de la localidad de Berisso.

Según trascendió, todo sucedió a las 7 de la mañana, cuando el damnificado sintió que se acercaba una moto desde atrás. Sin mediar palabra alguna, los motochorros se pusieron a su lado y le patearon la bici, haciéndolo caer al suelo y golpeando su rostro contra el asfalto.

Antes de que pudiera levantarse, inmediatamente uno de los hampones le propinó una fuerte patada en la pera, lastimándolo gravemente. Luego se abalanzaron sobre él y le quitaron su celular y 2000 pesos, aunque durante el forcejo lo arrastraron poco por el piso, hasta que lograron arrebatarle lo que tenía.

Herido, el muchacho quedó tendido en el suelo y fue una señora quien lo encontró y dio aviso a la Policía. Lo llevaron hasta el hospital Larrain, donde constataron que había sufrido fractura del maxilar izquierdo y un corte profundo en el mentón, donde tuvieron que aplicarle varios puntos.

“La verdad estoy todo lastimado y gracias a eso no puedo estar en mi laburo parado haciendo lo que me gusta, pido por favor que si alguien vio algo cualquier cosa me ayuda, sé que lo los voy a encontrar ni mucho menos van a caer en cana, pero aunque sea saber algo si ven el celu publicado avisarme, era un Motorola E5 Play Go negro medio astillado”, publicó el damnificado en sus redes sociales para contar lo sucedido.

“No soy de publicar mis problemas pero de lunes a sábado no salgo porque soy un pibito laburador que busca lo suyo y no pretende nada de nadie”, concluyó el joven, quien a pesar de las heridas sufridas ya fue dado de alta y se encuentra recuperándose en su hogar.

Por su parte, al cierre de esta edición los autores del hecho continuaban prófugos. Se están analizando las cámaras de seguridad de las inmediaciones para poder recabar pistas que puedan dar con su paradero.