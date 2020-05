Bestial asalto en 122 y 50: a la víctima le dieron 15 puntos

Tal como informó en exclusiva diario Hoy en su edición anterior, un hombre fue brutalmente atacado a golpes, patadas y hasta con un machete por un grupo de delincuentes. Estos le sacaron lo poco que tenía encima. El hecho sucedió en el límite entre barrio Hipódromo de La Plata y El Dique de Ensenada. Internado todavía debido a las graves lesiones que sufrió en diferentes partes de su cuerpo, la Policía procura dar con los responsables, aunque no tiene pista alguna para ubicarlos.



El vecino fue sorprendido cerca del mediodía del domingo, cuando caminaba por 122 y 50. Entonces se le acercó un numeroso grupo de malvivientes. Estos lo amenazaron y le exigieron la entrega de todas sus pertenencias. Pese a que la víctima no se resistió –poco podía hacer, de todos modos, al verse rodeado por una patota armada hasta con machetes-, fue sometida a una golpiza. Esta continuó en el piso cuando el indefenso cayó, al borde del desmayo.



Recién cuando los hampones obtuvieron lo que deseaban (no solo dinero, sino ver correr sangre), se dieron a la fuga. El hombre tuvo que ser trasladado de urgencia en una ambulancia del SAME hasta el Policlínico San Martín, inconsciente.

Allí fue asistido, estabilizado y se comprobó que, pese a las serias heridas, su vida no corría peligro. Para cerrar los cortes en el cuero cabelludo, los facultativos debieron aplicarle 15 puntos de sutura.



Dado que esa zona es una especie de triángulo en donde conviven la seccional Primera, Segunda y Novena de La Plata, otra de Berisso y la Tercera de Ensena­da, agentes de diferentes comisarías se reunieron para analizar lo sucedido, teniendo en cuenta que este tipo de incidentes se fueron repitiendo en el último tiempo. Además, la semana pasada los vecinos se reunieron en las vías del tren para exigir respuestas a sus reclamos.



El suceso, que recayó en la fiscalía penal en turno, fue caratulado como “robo agravado por ser cometido en poblado y en banda y lesiones”.