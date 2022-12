Brutal entradera en Gorina: amenazas, golpes y robo

Momentos de terror se vivieron esta mañana, cuando en una vivienda de 134 entre 486 y 487, en la localidad de Gorina, cuando cuatro jóvenes delincuentes armados ingresaron violentamente a la misma con fines de robo.

"Tenían guantes para no dejar huellas. Ataron a mi abuelo de pies y manos con cables, y le pegaron piñas y patadas", señaló la nieta de los damnificados.

"Mi abuela estaba durmiendo con su amiga, se le tiraron encima de la cama y le taparon la boca, la despertaron con un culatazo en la nariz. También las ataron de pies y manos", detalló.

Y agregó: "Mi hermana menor, de 14 años, se encontraba en la pieza de arriba con el celular. Le taparon la boca y la bajaron, apuntándole con un arma en la cabeza. Amenazaron con llevársela y también la ataron de pies y manos".

Tras permanecer en la vivienda durante alrededor de una hora, desde las 10.30 hasta alrededor de las 11.30, les robaron los ahorros de toda su vida y el auto, un Bora color gris plata patente IGF657, y huyeron.

La menor, tras lograr desatar a todos, contó vía telefónica: "Me amenazaron con que me iban a matar, que me iban a secuestrar", expresó entre lágrimas. "¿Cuánto vale tu nieta? Si no entregás la plata le pego un tiro en la cabeza", le decían los delincuentes al hombre, relató la víctima.

Tras una comunicación con diario Hoy, la nieta mayor dijo que "por suerte, ahora están un poco mejor", aunque destacó la importancia del daño psicológico que sufre toda la familia. En cuanto a la violencia física que sufrieron, señaló: "Mi abuela quedó golpeada en el brazo, mi abuelo tiene moretones en la cara", y la zona del abdomen, ya que le dieron patadas, y la amiga de mi abuela tiene un moretón en la nariz y otro cerca de la boca, ya que le pegaron con el arma".