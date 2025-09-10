Conmoción en Barrio Hipódromo: un joven cayó de un caballo y permanece internado en grave estado
Un adolescente de 18 años resultó gravemente herido tras caer de un caballo en el Barrio Hipódromo de La Plata. El episodio ocurrió en inmediaciones de 38 entre diagonal 80 y 120 y generó una fuerte conmoción en la zona.
De acuerdo con los primeros testimonios, el joven montaba al animal cuando, por motivos que aún no fueron precisados, perdió el control y terminó golpeándose fuertemente la cabeza contra el suelo. El impacto le provocó una profunda herida cortante y lo dejó inconsciente.
Vecinos que presenciaron la escena dieron aviso inmediato a las autoridades y acudieron en auxilio del chico. Minutos más tarde, personal del SAME arribó al lugar, lo estabilizó y lo trasladó de urgencia al Hospital Rossi, donde permanece internado en estado delicado. El caballo, en tanto, fue hallado sin vida en el mismo lugar del accidente.