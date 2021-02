Conmovedor relato de los delegados agredidos: “Vimos la muerte mientras nos estaban pegando”

Tres referentes del Frente de Agrupaciones Unidas de La UOCRA local se presentaron esta tarde en la Redacción del Diario Hoy en donde confesaron sentir haber estado cerca de la muerte ayer, cuando fueron emboscados por 45 personas en una obra en construcción de la zona de 67 y 167.

El hecho ocurrió el viernes a la mañana cuando Gonzalo Pared, Mariano Román y Luis Grilli se aprestaban a tener una Asamblea con los trabajadores en un predio privado, el cual fue liberado para que un grupo de unas 45 personas ingresaran armadas dispuesta a todo.

Pared, quien responde al Puly Medina, hijo de Juan Pablo Pata Medina, aseguró que “eran 50 contra 3”.

“Vimos que venían contra nosotros tres y lo único que atinamos a hacer fue corrernos del lugar y buscar nuestro auto para irnos. Además de golpearnos y rompernos el auto, cuando intentamos salir del lugar sentimos que nos mataban. Yo tengo unos cuantos puntos de sutura en la cabeza porque me pegaron con el culatazo de una pistola”, relató Pared.

“Cuando logramos salir del lugar, hicimos unas cuadras con el auto roto y me desvanecí. Vomité y se me bajó la presión porque perdí mucha sangre. Si no nos íbamos de la obra terminábamos con César Navarro, a quien mataron el año pasado”, explicó el delegado, que responde a las Agrupaciones Unidas de la UOCRA.

“Nosotros estamos en un proceso de normalización de la UOCRA, porque cuando corrieron al anterior interventor que era Carlos Vergara con Juan Enriquez, el secretario nacional de la UOCRA Gerardo Martínez, confió en nosotros. Por eso empezamos a trabajar hace más de un mes con el interventor local César Trujillo. Junto al Puly Medina estamos trabajando para que haya un gremio en paz, y empezamos a recorrer las obras. Esta gente del SITRAIC viene con patotas del Astillero Río Santiago y barras bravas a pegarle a tres delegados entre 50 personas. Aclaro que no son todos los del Astilleros así. Pero yo reconocí a unos cuantos”, explicó.

“A mí me agarraron dos veces. Una adentro y otra cuando estaba saliendo del predio. Lo único que pude hacer fue atinar a evitar que me pinchen con las puntas y las facas. Me pegaron en todo el cuerpo y por suerte no me lastimaron los ojos”, contó Román.

“Estamos acá porque queremos pedirle al poder político y judicial y mostrarle a la sociedad que queremos hacer las cosas bien, por la ley como corresponden. Para nosotros hubiese sido muy fácil ayer juntar a 300 o 400 compañeros y volver a la obra. Pero eso hubiese sido generar más violencia contra la violencia. Una cosa de nunca terminar”, cerró Pared.

Cuadro de situación

El Sitraic es un sindicato nuevo que se instaló en la ciudad y que, según denuncian, pretende quedarse con los afiliados de la Uocra. A partir de esa maniobra, buscarían negociar con el sector empresarial de la ciudad la realización de las obras edilicias y la consecuente contratación de los obreros para tales fines.

La Uocra local cambió el interventor el año pasado, cuando el secretario general Gerardo Martínez desplazó a Carlos Vergara y nombró a César Trujillo. Este último comenzó a trabajar en toda la región, acercándose a una facción de la familia Medina que responde al Puly Medina, uno de los hijos del Pata Medina. La idea es convertirse en la referencia de la Uocra local a partir de la conformación del “Frente de Agrupaciones de la Uocra”.

La función de este grupo de personas, que ya designó delegados, es recorrer las obras, explicar el proyecto de conducción y construir un frente amplio y grande para que cuando se termine la intervención se pueda nombrar legalmente como nuevo secretario gremial de la Uocra local al hijo del Pata Medina.