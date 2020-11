Continúa la búsqueda del ladrón que asaltó a una farmacéutica y le vació la cuenta

"Estoy cansada de que nadie haga nada”, con esas palabras comienza su relato la víctima, una mujer de 68 años, dueña de una farmacia de Barrio Norte, que sufrió un terrible robo por parte de un delincuente armado. El sujeto no solo le quitó su auto a punta de pistola, sino que además le vació la cuenta bancaria usando su documentación personal.

“Se llevó todas mis pertenencias; en el auto había insumos que tengo para el protocolo, papeles de la farmacia, las llaves del negocio y mi bolso. Ahí tenía mis documentos personales y los utilizó para después vaciarme la cuenta. Se llevó todo el dinero que teníamos”, dijo la damnificada, entre bronca y tristeza.

El hampón no solo le arrebató su coche (un Fiat Mobi Way gris patente AA 625 NA) sino que también se llevó el bolso de la farmacéutica y dinero en efectivo que había dentro del rodado, ya que su hermano está realizando tratamiento oncológico y debía comprarle la medicación. “Ese día no pude hacer el depósito en el banco. No llegaba porque lo tenía que hacer su quimio. Desde marzo que estoy con mi hermano llevándolo a siempre al médico”, contó afligida la mujer.

“A pesar de la edad que tengo sigo trabajando”, detalló la farmacéutica, quien agregó que “no podemos parar porque nosotros somos un servicio a la comunidad, pero estoy arriesgando mi vida cuando salgo a la calle”. Por último, afirmó que intentó rastrear a dónde fue a para su dinero “busqué datos y descubrí que pasaron plata a distintas cuentas”, concluyó.

Sin rastros

Todo sucedió a las 9 de la mañana, cuando la víctima fue asacar que rodado de la cochera que está en la zona de 9 y 67. En ese momento, un sujeto se acercó corriendo hacia ella, le apuntó con un arma y le arrebató su vehículo y el bolso.

Mientras el ladrón escapaba a toda velocidad de la escena, atropelló el carro de un cartonero y se perdió de vista. Sin embargo, horas después la damnificada descubrió que también le había robado todo el dinero que había en su cuenta bancaria. A casi dos semanas de ocurrido el hecho, por el momento no hay

detenidos.