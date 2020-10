El Dipy fue acusado de robar un queso cremoso en un almacén

El Dipy se encuentra nuevamente en el centro de la polémica a raíz de una fuerte denuncia en su contra. Un comerciante publicó un desopilante tuit en el que lo acusa de ingresar a robar en su almacén en las últimas horas y publicó la foto de las cámaras de seguridad.

Bajo el hashtag #Dipychorro, el usuario @CarlosGomez509 mostró unas serie de fotos en las que se podía ver a un sujeto vestido con un canguro rojo, empuñando un arma.

"Hoy me intentaron robar y lo peor es que reconocí al ladrón. Intentó llevarse un queso cremoso", escribió entre otras cosas, al tiempo que acusaba al músico.

Además en la red del pajarito, también se viralizaron fotos del cantante hablando con la Policía Federal, momento que aparentemente "lo estarían deteniendo por el delito que realizó".

Cabe destacar que este tuits está hecho de una forma que sirve para perjudicar a la persona, porque este delito no ocurrió en realidad.

Asimismo el propio cantante hizo eco de esta acusación y a través de su cuenta personal le contestó al sujeto con la imagen de un queso cremoso. "Hola capo. Sisi fui yo. Justo aca te dejo la foto del queso que me robe. Perdon loco. Es que esta tan mal el país que no me puedo comprar uno. Asi que lo robe. Aca la prueba", apuntó irónicamente.