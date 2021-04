Investigan si una menor que murió en Los Hornos fue abusada sexualmente

Personal de la DDI La Plata investiga la muerte de una niña de tan solo 5 años, que falleció en la Unidad de Pronta Atención de Los Hornos, ubicada en la zona de 66 y 153. Si bien aún se debe realizar la autopsia correspondiente para determinar fehacientemente lo sucedido, creen que presentaba signos de abuso sexual.



Si bien el hecho tuvo lugar durante la noche del pasado viernes, trascendió recién en la jornada de ayer. Voceros oficiales indicaron que la pequeña fue trasladada de urgencia hacia el centro de salud antes mencionado, donde a pesar del esfuerzo incansable de los médicos nada pudo hacerse y la niña finalmente falleció cerca de la medianoche.



No obstante, luego de comprobarse el deceso, los profesionales advirtieron a las autoridades de que existía la posibilidad de que algo grave le haya sucedido a la menor, por lo que se dio aviso a las autoridades y tomó intervención el Gabinete de Delitos Sexuales de Dirección Departamental de Investigaciones local.



“La nena, según la madre, tenía un soplo al corazón”, dijo un vocero oficial que dialogó con diario Hoy al ser consultado por el hecho.



También agregó que por el momento no se pudo determinar si la menor presentaba indicadores de haber sido atacada sexualmente, por lo que afirmó: “Eso es algo que después la autopsia dirá”.



Debido a esto, el cuerpo de la pequeña fue trasladado hasta la Morgue Judicial, donde se le realizarán hoy las pericias correspondientes para determinar si efectivamente existió o no un abuso de la menor. De esta manera, por el momento la investigación sigue su curso y no se desestima ninguna hipótesis.

Procedimientos



Tras tomar conocimiento de la muerte de la niña e iniciarse las respectivas diligencias, se realizaron diversos procedimientos tras los cuales se secuestraron dos teléfonos celulares y la ropa que pertenecía a la menor fallecida. Todos estos elementos serán sometidos a peritajes.



Asimismo, según trascendió, dos familiares (uno de ellos muy cercano) estarían siendo seguidos minuciosamente por los investigadores, ya que en caso de certificarse el ataque sexual, su situación podría verse comprometida.



De igual modo, al cierre de esta edición los pesquisas se estaban manejando con un gran hermetismo y no se revelaron mayores detalles del caso.