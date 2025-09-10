La Plata: denuncian a cajeras por desviar pagos con alias bancarios propios

La dueña de un supermercado platense presentó una denuncia penal contra dos de sus empleadas, a quienes acusa de haber armado una maniobra para apropiarse de parte de la recaudación diaria. El fraude, según estimaciones iniciales, podría alcanzar una suma millonaria.

La investigación comenzó cuando la propietaria del comercio, ubicado en 72 entre 11 y 12 y conocido como “California”, advirtió que las cifras de facturación no coincidían con los ingresos en la cuenta oficial. Tras una revisión exhaustiva, descubrió que las cajeras ofrecían a los clientes alias bancarios personales en lugar del correspondiente al local, de manera que las transferencias iban directo a sus cuentas.

La confirmación llegó luego de revisar las cámaras de seguridad: en las imágenes se observa a clientes pagando con transferencia mientras las trabajadoras registraban un alias diferente. Esa discordancia permitió revelar la maniobra, que ahora quedó en manos de la Justicia para determinar responsabilidades.