Motochorros atacaron ahora un comercio de City Bell

Los motochorros perpetraron en las últimas horas un robo en un comercio de City Bell, donde la inseguridad no da tregua pese a los reiterados cambios de comisarios que hay en el lugar, de acuerdo a lo informado ayer por fuentes policiales.



Por lo que este multimedio pudo saber, todo tuvo lugar poco antes de las 18 del viernes, en una facturería ubicada en las calles 28 y 467. Todavía con la luz del día, los ladrones llegaron a bordo de un ciclomotor y uno de ellos descendió. Ingresó al lugar cuando en el interior solo se encontraba la empleada y no tardó en demostrar sus verdaderas razones para estar allí. No quería comprar, sino llevarse de manera ilegal tanto el dinero de la caja como otras pertenencias.



La víctima, lejos de resistirse, acató las órdenes que fue recibiendo y así entregó en primer término el efectivo de la recaudación, que superaba los $2.000. Con eso en su poder, el hampón fue por más y se adueñó de algo de mercadería y objetos personales de la damnificada.



“En ningún momento el malhechor mostró un arma de fuego ni nada por el estilo, aunque simulaba tener una pistola”, le aseguró a Trama Urbana un jefe de la Fuerza con acceso a la causa. Ya con el atraco consumado, y antes de que ingresara algún potencial cliente que pudiera poner en riesgo el asalto, su autor regresó al rodado, donde lo aguardaba su cómplice. Ambos se perdieron rápidamente de vista.



Tras el ilícito, la perjudicada de 21 años se pudo comunicar con el 911 y se hicieron presentes agentes del Comando de Patrullas Zona Norte. Luego, se acercaron también los uniformados del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la comisaría Décima. Se entrevistaron con la víctima, registraron algunas características del implicado y salieron en su búsqueda, aunque hasta el momento no pudieron atraparlo.



Se inició una causa caratulada como “robo”, tramitada en la Unidad Funcional de Instrucción Número 9 de Autores Ignorados.

“Por suerte a la chica no le hicieron nada. La amenazaron, pero no la golpearon y se encuentra en buen estado de salud, aunque asustada por lo que pasó”, finalizó el portavoz.

También una camioneta



En tanto, sujetos desconocidos se robaron ayer una camioneta Ford F100, en una zona de City Bell. El vehículo estaba estacionado en la vía pública y los dueños lo buscan de manera desesperada.



“Lo teníamos desde hace 25 años”, se lamentaron. Por el momento, nada se sabe de los malhechores.