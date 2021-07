Perdió el control y sufrió un impactante accidente

Un fuerte accidente tuvo lugar en la jornada de ayer en pleno centro de la ciudad, cuando por razones que todavía se investigan, el conductor de un automóvil perdió el control del mismo y terminó chocando en la vereda contra un paredón.

El incidente tuvo lugar en 4 entre 44 y 45 y afortunadamente no se registraron heridos de gravedad. Si bien todavía restan conocerse los resultados de los peritajes, lo cierto es que testigos señalaron que el automovilista circulaba sobre el lugar hasta que sorpresivamente se subió a la vereda y terminó impactando contra una pared que se encuentra allí.

Cabe mencionar que no se trata de un domicilio particular, sino de un predio que ocupa toda la manzana y que no residen personas allí.