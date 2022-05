Salta: amasijaron a golpes a un ladrón de 15 años

En las últimas horas, se viralizaron las imágenes de un hecho ocurrido el domingo por la tarde de la semana pasada en el Barrio Círculo I, en Salta, donde un ladrón menor de edad fue golpeado salvajemente por los vecinos hartos de los robos.

El delincuente circulaba en moto por la zona y divisó a otra adolescente a quien logró arrebatarle el celular. Alertado por los gritos, los vecinos salieron a su rescate y lograron alcanzar al malviviente.

Si bien le dieron aviso a la policía, los vecinos aprovecharon la demora del patrullero para descargar su furia contra el menor: "no me peguen, no me peguen", suplicaba mientras recibía patadas.

Finalmente, la policía se lo llevó detenido pero los vecinos advierten que los robos son "cosa corriente" y que los ladrones entran y salen. El menor en cuestión es conocido de la zona.