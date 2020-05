Vergüenza: con prisión domiciliaria, asesinó a puñaladas a un joven.

Indignante suceso ocurrió en la localidad de Luján. Un chico de 19 años, que contaba con prisión domiciliaria, asesinó a otro de 21 a puñaladas por la espalda. Tras estar varias horas internado, la víctima falleció esta mañana. Sus familiares reclaman justicia.

Daniel Marín, de 21 años, hacía unos días que estaba internado luego de recibir puñaladas que le afectaron el corazón y un pulmón. Sufrió varios infartos y terminó con muerte cerebral. En el barrio Santa Marta, el martes pasado el atacante de 19 años y en estado de ebriedad, le pidió un encendedor a Marín. Tras una discusión, lo terminó hiriendo mortalmente por la espalda, con un arma blanca.

El principal sospechoso, se llama Alejandro Romero, quien está con prisión domiciliaria, ya que en 2019 había apuñalado a una mujer en un kiosco del barrio. Aún no lograron encontrarlo, pero los vecinos planean realizarle un escracho, ya que el asesino vive cerca del lugar del crimen.

Marín era albañil y trabajaba en el barrio privado "Los Puentes", de la localidad de Luján. Sus allegados y vecinos lo recuerdan como "una persona respetuosa y trabajadora". Gabriel, su amigo, señaló: "no resistió las heridas en el corazón y en el pulmón. Es algo aberrante, que lo dejen así tirado y lo milicos no hagan nada". Además lo recordó: "él era mi amigo y no jodía para nada. Era una buena persona".