Conflicto docente: rige la conciliación obligatoria

Así lo dictaminó la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo. Hoy habrá un nuevo encuentro, convocado por el gobierno. Ayer, algunos gremios rechazaron la nueva oferta de Provincia y llamaron a más paros

Las negociaciones colectivas de trabajo entre el gobierno bonaerense y los gremios docentes tuvieron ayer varias novedades. Desde lo judicial, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo avaló la conciliación obligatoria a la que llamó el Ministerio de Trabajo, la cual había sido revocada por un juez de primera instancia. Desde lo político, el encuentro paritario contó con una oferta superadora, pero finalizó con el rechazo de algunos sindicatos y el llamado a más paros: uno de 24 horas para el lunes, mientras que la Ctera llamó a una huelga de dos días para el 15 y 16 de marzo.

De todas maneras, desde la administración de María Eugenia Vidal apuestan al diálogo, por lo que convocaron a los gremios para hoy a las 11 al Ministerio de Economía, con el fin de realizar un nuevo encuentro bajo el proceso de conciliación obligatoria, lo que significa que las partes deben negociar de buena fe y que no corresponde que sigan haciendo huelgas.

Respecto a la oferta salarial, el gobierno propuso un aumento del 19 por ciento en tres cuotas, la vigencia de la cláusula gatillo y un pago extraordinario no remunerativo para compensar las pérdidas del poder adquisitivo sufridas en 2016. En tanto, algunos gremios lo consideraron insuficiente.

La propuesta oficial indicaba que las cuotas del aumento para este año se aplicarían en marzo (5%), abril (5%) y septiembre (9%), aunque si la inflación es superior, se abonaría el resto. Según se detalló, con la oferta de ayer, el salario de un maestro de grado, con el aumento de enero, en principio sería de 10.291 pesos, pasaría a 10.780 en abril -a cobrar en mayo- y a 11.633 en septiembre -a percibir en octubre.

Además, la administración bonaerense ofreció un pago remunerativo por el primer trimestre a liquidar en marzo, de acuerdo al cargo y antigüedad, de 1.500 pesos a 3.750 pesos, que fue calificado por los sindicados como “un préstamo”.

Pedido de suspensión de huelgas

El Gobierno bonaerense advirtió anoche que la negociación de hoy a la mañana con los gremios docentes “se hará bajo el dictado de la conciliación obligatoria”, por lo cual indicó que los sindicatos deberán suspender las medidas de fuerza que están anunciadas para el lunes.

La secretaria adjunta del Soeme, Susana Mariño, en diálogo con Hoy, dijo que “ma­ñana (por hoy) estaremos en la mesa técnica porque celebramos el diálogo”, y destacó el clima cordial en el que se desarrolló el en­cuentro paritario ayer. “Necesitamos que todas las partes hagan el mayor esfuerzo y resolver el conflicto para que los chicos puedan volver a las aulas”, agregó Mariño.

La propuesta del gobierno, en números

- 19% de aumento, dividido en tres cuotas: 5% en marzo, 5% en abril y 9% en septiembre.

- $2.250 para los docentes que ganen entre $15.000 y $20.000.

- Se mantiene la cláusula gatillo de actualización automática por inflación.

- $500 por cargo en marzo como pago extra­ordinario no remunerativo.

- $3.000 para los salarios que se ubican entre los $20.000 y los $30.000.

- Se incorporaron fondos nacionales para sostener la oferta provincial.

- $1.500 netos por persona, a pagar en marzo, para sueldos inferiores a $15.000.

- $3.750 para los haberes mayores a $30.000.

Vidal: “La Provincia está fundida”

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, publicó anoche en las redes sociales un texto titulado "Mi mensaje a la comunidad educativa”.

“Esta semana, a pesar de haber trabajado para seguir el diálogo con los gremios con los chicos en las aulas, muchísimos alumnos en nuestra Provincia no tuvieron clases durante cuatro días”, indicó Vidal. Y luego la mandataria aseguró que la Provincia está haciendo su mejor esfuerzo pese a que Buenos Aires está fundida.

“Hicimos esta propuesta para que el lunes todos los chicos y los docentes puedan estar en las aulas, pensando en ellos, solo en ellos, con la realidad de la Provincia sobre la mesa y quitando de esta discusión cualquier interés político”, concluyó la mandataria.

Intereses en juego

La paritaria docente que se discute no solamente se relaciona con las cuestiones salariales. Hay mucho más en juego, ya que se entremezclan intereses políticos y gremiales que trascienden los límites de la Provincia de Buenos Aires.

Según pudo saber diario Hoy, en el gobierno de María Eugenia Vidal se mantiene muy firme la idea de que todos los días que no fueron trabajados sean descontados. Es más, al confirmarse la vigencia de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio del Trabajo, tendrían decidido avanzar en eventuales multas y sanciones (como la quita de la personería gremial) contra aquellas organizaciones sindicales que no acaten lo dispuesto por la cartera laboral. Si se tiene en cuenta las medidas de fuerza ya realizadas y el cronograma de paros que se viene, aquellos docentes que hayan adherido a todos los ceses de actividades podrían encontrarse con un sueldo reducido a una mínima expresión.

Asimismo, con su postura, Vidal no solamente representa al gobierno bonaerense. Este diario pudo saber que numerosos intendentes y hasta mandatarios de otras provincias, muchos de ellos del peronismo, la llamaron pidiendo que no ceda dado que sus propias administraciones están seriamente comprometidas y no estarían en condiciones de hacer frente a incrementos salariales que estén por encima de la propuesta que se puso en la mesa de negociaciones. El Presidente Mauricio Macri no se mantiene ajeno a esta disputa. Por eso, en los últimos días, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, habría “levantado el tubo” en varias ocasiones.

Desde el lado gremial, sindicatos que mantienen una postura intransigente también tendrían intereses que trascienden la mera negociación salarial. Por ejemplo, detrás del pedido de convocatoria a una paritaria nacional, está la necesidad que tienen determinadas confederaciones de percibir el llamado “bono solidario” que se paga luego de los acuerdos salariales y que, en gran parte, constituyen su razón de existir. Recordemos que el Ministerio de Educación de la Nación es una cartera sin escuelas: desde los años 90, la enorme mayoría de los servicios educativos están a cargo de las provincias. Otro factor que influiría en la negociación es la interna que tienen algunas organizaciones sindicales cuya conducción deben renovar mandato este año, teniendo que hacer frente a seccionales díscolas que manifiestan posturas extremistas.

En ese escenario, también aparecen contradicciones a punto tal que uno de los gremios docentes que rechazó cada una de las propuestas del gobierno provincial actualmente forma parte de las 62 Organizaciones Peronistas que conduce Gerónimo “Momo” Venegas, un dirigente sindical cercano al macrismo y enfrentado al triunvirato que conduce la CGT.