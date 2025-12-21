López expone el modelo “para pocos” de Milei

En una nueva publicación con estadísticas y gráficos en su cuenta de X, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, desnudó los números del modelo económico de Milei y evidenció que beneficia a unos pocos y perjudica a la mayoría.

“Tras 2 años de gobierno de La Libertad Avanza se consolida un modelo que puede tener consecuencias estructurales negativas para el desarrollo de Argentina”, comenzó el posteo el funcionario. Allí, compartió un gráfico que muestra que, mientras la intermediación financiera, la minería y el sector agroexportador crecieron 25,2%, 17,9%, 14,1%, respectivamente, de manera interanual en el tercer trimestre del año, la construcción cayó 14,1%, la industria 8,3% y el comercio 5,2%.

“Los sectores primarios ganan preponderancia pero los estratégicos, por su complejidad y el empleo que generan, están en caída”, explicó López.

Esto, según el ministro, acarrea un impacto en el mercado de trabajo: “Desde diciembre de 2023, se expulsó a más de 240.000 argentinos de sus empleos registrados. Todos los trimestres cerraron con números negativos, a excepción de una leve recuperación a fin del año pasado”.

“Las malas perspectivas para la producción local se reflejan en la inversión privada, que se contrajo 8% respecto de 2023”, remarcó, y criticó sobre la apertura importadora: “Los equipos nacionales pierden terreno frente a importados, sobre todo en el caso de equipo de transporte, que muestra alzas récord superiores al 200%”.