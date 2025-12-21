Empresas esperan una producción estancada para 2026

En sintonía con las noticias de cierre de fábricas y despido masivos de trabajadores, la actividad industrial, tanto las grandes empresas como las pymes, transita un periodo de estancamiento luego de la fuerte caída que significó 2024. Incluso, en el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) del tercer trimestre, que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la industria manufacturera arrojó una caída del 8,3% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En este contexto, el organismo estadístico difundió un relevamiento sobre las expectativas empresariales para el período diciembre-febrero. Las mismas muestran una mayoría de empresarios que no prevé mejoras significativas en la producción, el empleo ni en la demanda interna, lo que sintetiza en un escenario de contracción del rubro industrial.

De acuerdo con el trabajo del Indec, el 22,9% de las empresas industriales anticipa una baja en la producción durante el próximo trimestre, mientras que solo el 12% espera un aumento. La mayoría, un 65,1%, prevé que el nivel de actividad se mantenga sin cambios.

El bajo consumo

La debilidad de la demanda interna aparece como el principal condicionante para el rubro industrial. Más de la mitad de las empresas considera que el nivel actual de pedidos se encuentra por debajo de lo normal, mientras que solo una proporción marginal lo evalúa por encima de ese umbral.

En cuanto a las expectativas para el próximo trimestre, tres de cada diez firmas creen que los pedidos del mercado interno disminuirán. Apenas un 13,9% espera una mejora. De esta manera, el bajo consumo interno se consolida como el principal factor que limita la capacidad de aumentar la producción.

Empleo estancado

Otros de los ítems consultados por el Indec al sector industrial es el relacionado con el empleo. Casi el 80% de las empresas no prevé cambios en su dotación de personal, mientras que un 16,9% anticipa una reducción del empleo. Solo el 5% espera aumentar la cantidad de trabajadores.

Algo similar ocurre con las horas trabajadas: la mayoría de las firmas estima que se mantendrán sin variaciones, y solo el 20% proyecta una baja.

Estos datos refuerzan la idea de un sector que prioriza la cautela y la contención de costos ante la falta de perspectivas claras de crecimiento.

Crece el comercio exterior

Si bien las importaciones están golpeando fuertemente a la industria, también crecieron las exportaciones. No obstante, mientras la apertura importadora golpea a casi todos los rubros industriales, solo algunos se benefician del comercio exterior.

En este escenario, según el relevamiento del Indec, las exportaciones aparecen como el único componente con expectativas algo más favorables. Un 18,2% de las empresas espera aumentar sus ventas externas, frente a un 15,9% que anticipa una caída. No obstante, la mayoría considera que no habrá cambios relevantes.

En materia de precios, seis de cada diez empresas no prevén modificaciones en sus valores de venta, aunque un 28,4% anticipa aumentos.