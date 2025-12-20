Cristina Fernández de Kirchner fue operada de urgencia por apendicitis

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue sometida a una intervención quirúrgica por un cuadro de apendicitis en el Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires, donde permanece internada. Según el parte médico difundido por la clínica, la exmandataria evoluciona “sin complicaciones postoperatorias”.

El episodio se desencadenó ayer por la tarde, cuando CFK manifestó un dolor abdominal y solicitó la realización de estudios médicos en su domicilio, ubicado en San José 1111. Tras las primeras evaluaciones, los profesionales determinaron la necesidad de profundizar los estudios para establecer el diagnóstico y el tratamiento correspondiente, por lo que fue trasladada de urgencia al centro de salud.

En un comunicado oficial, el Sanatorio Otamendi informó: “La Dra. Cristina Fernández de Kirchner ingresó a nuestra institución presentando dolores abdominales compatibles con síndrome apendicular agudo. El diagnóstico fue confirmado por los medios correspondientes”. Además, precisó que “la paciente fue sometida durante horas de la tarde a una cirugía laparoscópica, que confirma el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada, evolucionando hasta el momento sin complicaciones postoperatorias”.