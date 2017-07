123 y 98

Una beba de siete meses y su padre murieron en un incendio















Él intentó salir junto a la criatura por la puerta de su casa de Villa Elvira, pero no lo consiguió. Su mujer terminó con el 40% del cuerpo quemado

Otra vez, las llamas se convirtieron en el peor enemigo para una familia platense, que quedó devastada luego de que un incendio en su casa de Villa Elvira matara a dos de sus integrantes, una beba de siete meses y su papá, informaron ayer fuentes policiales.

La tragedia se desató poco después de las 2 en una precaria vivienda emplazada en 123 entre 98 y 99 donde se cayó una estufa eléctrica sobre algo de ropa y se inició un poderoso foco ígneo que, en cuestión de minutos, invadió toda la finca, en cuyo interior se encontraba una joven pareja de 32 y 33 años junto con su beba.

Desesperada, la mujer, identificada como María Artesana (32), logró salir de ese infierno atravesando una ventana con la ayuda de un vecino, pero su concubino, Walter Chamorro (33) y su hija, Tatiana, no pudieron hacerlo y perecieron calcinados.

Miguel, el padre de María, le contó a este medio: “Es muy doloroso y no puedo creer lo que pasó, pero pasó. Cuando fueron a avisarme a mi casa no lo creía, venía caminando y me metía en la cabeza que no era así”. Y añadió: “Cuando llegué acá (a la casa de la hija) no vi nada, se quemó todo. Lo que veía era el cuerpo de mi yerno, pero era lo único que se notaba en la oscuridad. La Policía me comentó después que también estaba el cuerpo de la bebé, al lado del suyo”.

Por lo que calculó, “se ve que él encaró para la puerta y mi hija para la ventana, por donde salió. Él fue a la puerta y ahí cayó”.

Se salvaron tres nenas

Acerca del inmueble, admitió que “estaba hecho de madera revestido con machimbre, y en el medio tenía telgopor. Eso es muy inflamable, se prende fuego muy rápido. La puerta la habían cambiado el sábado: sacaron una de madera y pusieron la de chapa, que después Walter no pudo atravesar”.

El hombre relató que había cenado junto a la familia en la noche del sábado “y después me fui a mi casa. Las otras tres nenas que tienen María y Walter pidieron dormir conmigo, cosa que nunca hacen. Menos mal que vinieron, si no hubiese sido todavía peor”.

Respecto de su hija María, informó que “tiene el 40% del cuerpo quemado, además aspiró fuego y eso la complicó mucho. Ahora se encuentra internada en observación, pero no habla: está shockeada”. Por último, con relación a la vivienda, manifestó “Se quemó todo. Ahora van a quedarse ella y las nenas en mi casa. Esperemos que María salga del hospital lo más pronto posible, eso es lo mas importante”.

Una dotación de Bomberos de Villa Elvira y otra del cuartel de Bomberos Voluntarios de El Carmen trabajaron en el lugar, al igual que los agentes del Comando de Patrullas, coordinados por Ricardo Astopini, y los peritos de la Policía Científica.