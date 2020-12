Ataja los parciales sentado en una silla

En el fútbol y en la vida, Nicolás Tauber siempre fue un luchador.

Integrante de la categoría 1980 que promovió a jugadores como Farías, Galletti, el “Murciélago” Fernández o Maxi Cejas, el arquero debutó y se consolidó en Primera en un momento difícil del equipo, en donde se peleaba el descenso a finales de 1990.



Con la llegada de Oscar Craviotto, peleó el puesto con Misetich a la par de sus cursadas en la carrera de Educación física. Con el paso del tiempo le dio prioridad al fútbol, y recién hace dos años retomó el profesorado en la Universidad Nacional de La Plata, en donde su padre es uno de los referentes.



En todo este tiempo, Tauber defendió cada cursada con el mismo ímpetu que enfrentó a los delanteros que atacaban a Villa San Carlos. Fue jugador y alumno. Ayer, con 40 años, rindió la última materia con 10.



En contacto con el El Clásico del diario Hoy, el arquero y referente del Celeste de Berisso dejó un mensaje inspirador para todos aquellos que dejan los estudios y luego no se animan a retomar.

—¿Cuánto hace que habías dejado la carrera?



—Costó mucho. En el 2000 abandoné la carrera por la vorágine del fútbol profesional, después fui padre, empecé a tener otros compromisos y me llevó mucho esfuerzo.

—Recibirse a los 40 no es para cualquiera…



—Bueno, reanudé los estudios en 2018, después de muchos años de un montón de excusas. De peleas y luchas conmigo mismo. Me decía que no podía, que no tenía tiempo y en el peor momento de mi vida decidí volver a estudiar y me di cuenta de que podía.

—¿Había que cerrar una etapa?



—Y sí. Es una satisfacción. Estoy contento, es una etapa que necesitaba cerrar. Independientemente de mi carrera deportiva, siempre tuve el deseo de terminar mi carrera universitaria y por suerte lo pude lograr.

—¿Costó mucho, poco o nada retomar el ritmo y el hábito de estudio?



—Me dí cuenta de que la dinámica académica era muy linda, no fue sencillo pero hay que saber que leyendo dos o tres horas por día se puede hacer. De 2018 hasta ahora, pude dar 20 materias.

—¿Qué le está pasando a San Carlos?



—Yo creo que no nos tienen que dar por muertos, porque nos hemos levantado de situaciones peores. Todavía falta mucho.