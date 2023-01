Balbo atendió a Hoy en City Bell

Primer round. Después de lo que fue la práctica matutina del plantel profesional en el Country Club de City Bell, el entrenador de Estudiantes, Abel Balbo, atendió a las 12 del mediodía los periodistas en una conferencia de prensa en la sala Roberto Sbarra. El técnico llegó temprano al recinto donde estaban ubicados los periodistas, aunque previamente al diálogo con los distintos medios, el DT atendió a diario Hoy para posar con el diario. Luego, brindó detalles de la práctica del plantel, la idea del equipo y los objetivos para este año 2023. Por si esto fuera poco, tras algunas preguntas de rutina, tuvo un cruce de ideas con este multimedio, el primer round.

—¿Qué balance hacés de la pretemporada y cómo ves al próximo rival?

—Estoy muy feliz con todo el trabajo de la pretemporada. Desde el primer al último día hicimos muchos progresos, estamos practicando una idea nueva de juego que vamos a perfeccionar en los partidos oficiales que se vienen. Los jugadores están comprometidos. Tigre es un equipo muy difícil, que juega bien al fútbol y tiene movimientos aceitados porque mantuvo prácticamente el mismo equipo.

—¿Cuáles son las variantes tácticas y tu esquema preferido?

—El esquema es uno, pero durante el campeonato va a ir cambiando, incluso verán partidos donde jugaremos con tres centrales. Lo que nunca va a cambiar es la idea de juego, pero nos vamos a ir adaptando a distintas circunstancias, si vamos ganando o perdiendo, qué tipo de rival tenemos en frente. La identidad será la misma de local y de visitante.

—¿Qué objetivos se propusieron conseguir en este año?

—Soy una persona muy ambiciosa. Todas las competiciones que vamos a jugar las intentaremos ganar. Estudiantes tiene que ser un equipo protagonista por su historia y la calidad del plantel. Lógicamente no será nada fácil, porque hay otros equipos muy bien armados, pero tenemos que jugar con la mentalidad de ganar todos los partidos.

—¿Están todos a disposición para el sábado?

—Carrillo tiene una pequeña molestia, era algo muy probable porque hace dos meses que no venía entrenando bien. Tuvo reposo ayer y hoy, mañana lo vamos a probar. Muñoz está bien, tal vez la próxima semana empiece a trabajar con el grupo y a correr un poco. Claramente puede ser titular, es un jugador extraordinario, una vez que esté recuperado peleará el puesto con sus

compañeros.

La ayuda de los referentes para la gestión de grupo

—¿Cómo administrás tantos jugadores de jerarquía en el banco?

—Piatti, Sosa, Andújar y Boselli son ejemplos realmente, ellos me están ayudando en la gestión de grupo y a transmitirles a los más jóvenes la importancia de un club como Estudiantes.

—¿Van a poder jugar juntos Piatti, Sosa, Boselli, Ascacibar y Carrillo?

—Piatti y Sosa, y vale también por Mariano (Andújar) o Mauro (Boselli), son realmente ejemplos. Ellos son los que más me están ayudando a la gestión de quién juega. Saben perfectamente que cuando vos formás parte de un equipo importante y hay tantos jugadores, cualquiera puede jugar. Son dos jugadores extraordinarios y pueden jugar de titulares en cualquier momento. Tengo muchos jugadores y voy a decidir lo mejor según cómo estén y cómo esté el rival. El club me puso un equipo competitivo, me gusta la responsabilidad.