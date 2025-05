Básquet: Estudiantes quedó eliminado de la Liga Federal

Estudiantes de La Plata se despidió de la Liga Federal de Básquet tras caer como visitante por 72-60 frente a San Martín de Junín, en el segundo punto de la serie de playoffs. Con este resultado, el equipo albirrojo quedó eliminado de la tercera categoría del básquet nacional y ahora deberá enfocarse en el Pre Federal, previsto para octubre/noviembre, donde buscará confirmar su lugar para la temporada 2026.

El base Fermín Iribarren fue el máximo anotador del Pincha con 17 puntos, aunque su esfuerzo no fue suficiente ante un rival que supo controlar el juego en los momentos clave. La ausencia de Juan Blas Pagella —suspendido por el Tribunal de Disciplina de la CAB— fue una baja sensible para Estudiantes, que también sintió la falta de recambio en la zona perimetral. Además, el equipo no contó con Urquiza, y eso obligó al entrenador Lucas Conti a exigir al máximo a sus jugadores: Iribarren jugó los 40 minutos y Juani Bruno, 37, dejando todo en la lucha bajo los tableros.

El primer juego de la serie había sido muy parejo y se definió en el último segundo con victoria para San Martín por 69-68 en UNO. En esta revancha, Estudiantes volvió a dar pelea hasta donde pudo. Tras un primer cuarto equilibrado (19-19), el conjunto juninense fue imponiendo condiciones, con una defensa firme y buenas actuaciones de Lombardi y Arrascaete. Gracias a su eficacia en tiros de dos puntos, San Martín logró establecer una diferencia que osciló entre los 12 y 14 puntos durante buena parte del encuentro.

En el tramo final del partido, el Pincha intentó una última reacción: con Bruno Caruso y Fabris en cancha, llegó a reducir la distancia a seis puntos (64-58) a poco más de tres minutos del cierre. Pero el local reaccionó a tiempo, de la mano de Giraudo, y supo aprovechar los errores y la desesperación de Estudiantes, que veía cómo su temporada se desvanecía.