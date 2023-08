Buen Belga viene de ganar en un tiempo que invita a jugarlo

Luego de la reunión suspendida el jueves pasado -por el conflicto con los vareadores aparentemente ya “superado”- vuelve hoy nuevamente a levantar el telón del teatro del turf del barrio Hipódromo, con un interesante programa de 12 actos entre las 14 y las 19.30. Todas las carreras son de carácter común, es decir no hay cotejos de nivel jerárquico, por lo que el Premio Tolerance (1.200 mts.) se convierte en lo más atractivo. Está reservado para todo caballo de seis años y más edad, ganador de tres o más carreras, con un peso de 52 kilos al ganador de tres carreras y un recargo de dos kilos por cada carrera subsiguiente ganada, una “corta” que promete emoción desde la suelta hasta a la raya. Ocupa el cuarto turno de la programación con un premio de $508.200 al ganador.

El evento convoca a un interesante número de 11 ejemplares, y del listado se destaca netamente la presencia del veloz Rigoni que viene de ganar dos carreras en el término de 14 días y que hoy va por un nuevo triunfo tratando de hacer su propio juego desde el pique a la raya.

Como principal escollo ubicamos a “ex rey de la velocidad” Jack of Hearts que se hiciera un poquito de memoria, el segundo no entra en la foto, pero luego de su distanciamiento del GP “Ciudad de Buenos Aires (G I- 1.000 mts.) de la temporada 2019 y posterior suspensión de dos años, no volvió a ser el caballo de antes, días atrás reprisó en la recta palermitana luego de siete meses quedando fuera del marcador en un cotejo similar al de esta tarde. Se viene un carrerón…

¡¡¡¡Hagan juegos señores!!!!

1° Carrera HORA: 14:00 - PREMIO: BENGALI - Distancia 1.000 metros

9L 0L 8L 7L 1 COLD BLOOD zd 5 57 FERNANDEZ LUIS M.

1L 9S 7S 6L 2 OJO FRANCISQUITO a 5 57 CHAVES URBANO J.-3

3S 8S 7S 0S 3 GRAN CHUSCO z 5 57 XX

1L 4P 8L 9L 4 GATO SANTO z 5 57 ARIAS DANIEL E.

4S 6S 4S 1S 5 MOUSE IS z 5 57 ENRIQUE BRIAN R.

9L 1L 6 SIOUX a 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

2S 2S 1S 3S 7 LIBIUS z 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

0L 0L 0L 7P 8 CRETINO COSMICO t 5 57 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

4P 3L 1L 8L 9 KE JUANJO z 5 57 SAEZ GASTON G.

2° Carrera HORA: 14:30 - PREMIO: PATIENT - Distancia 1.600 metros

5L 5L 4L 1 BUTAN NAT zc 3 56 AGUIRRE WALTER A.

Debuta 2 LOREAL CRAF t 3 56 ARIAS DANIEL E.

6L 8L 3 IVANEL t 3 56 GONZALEZ JOSE N.

8L 0L 7L 0L 4 VITTO PLUS z 3 56 ZAPATA IVAN M.

4L 4L 5 VERANO SCAT a 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

8L 9L 6 DON JERO a 3 56 RIVAROLA JUAN C.

2L 4S 2L 7 RIO BENNETON z 3 56 MONASTEROLO IVAN E.

0L 6L 7a SPARTIVENTO z 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-4

3° Carrera HORA: 15:00- PREMIO: CHARITE - Distancia 1.600 metros

0L 0L 5P 3L 1 ALAITASUNA z 5 57 MATURAN WALTER R.

6L 5L 9L 9L 2 SUPER TAYLOR z 5 57 LENCINAS DARIO E.-2

3S 3S 7L 5S 3 LA VOZ ARGENTINA z 5 57 MARINHAS ANDREA S.

5L 8L 4L 1L 4 COQUETA PAT t 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

9L 0L 9L 0L 5 MEM'S GISELA z 5 57 AVENDAÑO JOSE M.-2

8L 6L 9L 8L 6 TOCANDO LA CIMA t 5 57 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

9L 0L 9L 0L 7 MANTRA MELODY a 5 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

4L 2L 2L 1L 8 CANDY SURPRISE z 5 57 SAEZ GASTON G.

2L 1L 6L 2L 9 LIVELY z 5 57 VILLAGRA RAUL E.

4° Carrera HORA: 15:30 - PREMIO: TOLERANCE - Distancia 1.200 metros

1L 9L 5L 6L 1 VASCO GRUÑON z 6 52 XX

5L 5L 4P 9P 2 ALGO MIO z 8 54 CHAVES URBANO J.-3

6L 8L 2L 6P 2a ANABELLE (H) z 6 52 CACERES FRANKLIN D.-4

1L 1L 8L 9L 3 LA PRO (H) z 8 54 BALMACEDA LAUTARO E.

5L 0L 0L 0L 4 EL CASADOR t 8 56 JURI FABIAN R.

7S 8P 8L 7P 5 CONFUSED t 6 54 PERALTA JORGE L.

9L 4L 6L 6L 6 KALI MANI (H) z 7 54 SALAZAR RAMIRO E.-4

2L 4L 1L 1L 7 RIGONI z 6 60 ORTEGA PAVON EDUARDO

7P 2P 5P 7P 8 JACK OF HEARTS z 8 56 SAEZ GASTON G.

5L 4L 1L 9L 9 AUDUBON a 6 52 LENCINAS DARIO E.-2

3P 4P 4S 8L 10 ELICEO z 6 58 CABRERA ANIBAL J.

5° Carrera HORA: 16:00 - PREMIO: HALCON - Distancia 1.200 metros

6L 0L 2L 5L 1 VERY ELECTRIC (H) z 5 55 MUÑOZ RICARDO J.-3

7L 6L 4L 7L 2 AGUADOR DE SEVILLA z 5 57 MARTINEZ ELIAS D.

1S 0S 0S 2L 3 SOY MASTER z 5 57 RIVAROLA JUAN C.

4L 5L 9L 1L 4 HONOR CAMPERO z 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

7L 4L 1L 8L 5 EARSHOT z 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

6P 9S 1L 6L 6 SLEEP AWAY a 5 57 GONZALEZ ROQUE L.

8L 8L 6S 6L 7 SUPER DOLAR a 5 57 CABRERA ANIBAL J.

3L 9L 1L 8L 8 RUAH z 5 57 SAEZ GASTON G.

8P 6L 4L 3L 9 CAPOLICHO JUDO z 5 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

5S 3T 9L 8Z 10 IONIAN z 5 57 PERALTA JORGE L.

6° Carrera HORA: 16:30 - PREMIO: ATIZA - Distancia 1.400 metros

9L 8L 1 BACK UP a 3 56 PERALTA JORGE L.

7L 4L 2 VALID MORA t 3 56 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.

5L 3 DORADA GIRL z 3 56 MARINHAS ANDREA S.

4L 8L 4 CONTESTA BIEN z 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-4

8L 0L 9L 5 SINGER SEA z 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-3

0L 6 ZE OFELIA a 3 56 RIVAROLA JUAN C.

5S 5L 3S 7 LA MECA a 3 56 CALVENTE GUSTAVO E.

2L 2L 5P 4L 8 BANUS zc 3 56 GIORGIS ABEL L. J.

2L 4L 5L 3L 9 INDIA PAULA z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

7° Carrera HORA: 17:00 - PREMIO: PARLANCHIN - Distancia 1.400 metros

8L 8L 4L 6L 1 BABY RASH z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

6L 3L 1L 3L 2 RE GUESS z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

3S 5S 1L 4L 3 ENOUGH TIME z 4 57 ASERITO RODRIGUEZ M.

1L 6L 9L 8L 4 CRIXOS z 4 57 SOSA MIGUEL A.O.

1L 2L 8L 6P 5 PREMOTE z 4 57 PERALTA JORGE L.

5L 8L 0L 0L 6 TIRAO Y ANCLAO z 4 57 ORTEGA PAVON EDUARDO

2L 1L 7L 8L 7 GRAN LOGRO z 4 57 VILLAGRA JUAN C.

1L 4P 7P 7L 8 CHEERFUL LONG z 4 57 ARIAS DANIEL E.

7S 7S 9S 0S 9 FUGITIVE BOONE a 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

8° Carrera HORA: 17:30 - PREMIO: TIMOR - Distancia 1.200 metros

Debuta 1 SAVAGE BREEZE z 4 57 PAOLONI JUAN P.-2

0L 7L 2L 4L 2 VIN GRIS zd 4 57 SAN MARTIN SERGIO A.

6L 1L 9S 3L 3 ANDES NEVADOS a 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

7L 7L 4 SISSON CATCH z 4 57 SOTELO CAMACHO PABLO

8L 7L 0L 8L 5 FAVIUS z 4 57 RAMALLO LAUTARO N.-3

0L 0L 6 DELIRANGALLARDO z 4 57 YALET JORGE R.(H)-2

3S 5P 0S 7P 7 CANDY WINTER z 4 57 ROMAY ABEL I.

8P 6L 8 EL SHUSHETA a 4 57 DIESTRA PEDRO E.

5L 5L 4L 5L 9 REAL TEXAN a 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

2S 8S 6L 0P 10 EL APOSTADO a 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

9L 0L 5L 11 CANDY POTRI zc 4 57 PINTOS JUAN I.-4

0L 0L 0L 12 DIPPER a 4 57 ZAPATA IVAN M.

9° Carrera HORA: 18:00 - PREMIO: DAMOISELLE - Distancia 1.000 metros

1Z 6P 7L 1 PUPILA DE LUNA z 6 57 ROMAN JULIAN A.-3

2P 1P 0P 4L 2 BLUE HEAVEN a 6 57 SAEZ GASTON G.

8L 7L 5L 9L 3 SILENT SOUL z 6 57 GARCIA LUCAS N.-3

0L 9L 1L 8L 4 NOMENCLADORA a 6 57 YALET JORGE R.(H)-2

3L 4L 7L 2L 5 FIRST CALL zc 6 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

3L 1S 9L 3L 6 DOÑA VENUS zd 6 57 PAOLONI JUAN P.-2

1L 6L 2L 0L 7 MOVIE STORM a 6 57 LENCINAS DARIO E.-2

6L 1L 0L 7L 8 ORISHAS z 6 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

1L 0P 0L 0L 9 JUSTINA IN TOWN zn 7 57 LOPEZ MARIANO J.

3L 8L 4L 8L 10 CRIS GAUCHA z 6 57 SINIANI EMILIANO F.

2L 2L 9L 7L 11 HAY SANGRE t 6 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

10° Carrera HORA: 18:30 - PREMIO: TIMOR ( 2º TURNO) - Distancia 1.200 metros

6L 8L 4L 4L 1 RODO z 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

8L 5L 5L 6L 2 VALENTINO CHECK a 4 57 MARINHAS ANDREA S.

4L 3L 6L 3L 3 AMIGUITO TONIFICADO z 4 57 VILLAGRA RAUL E.

3L 5L 0L 3L 4 SPEEDY ENDOR z 4 57 BETANSOS HORACIO J.

0L 5 PRINCIPE MUR z 4 57 ENEA FACUNDO D.-4

0L 0L 2L 7L 6 FLOR SI z 4 57 CACERES LUIS A.

8L 7 COSANOSTRA CAP a 4 57 PAREDES LUCIANO A.-3

0L 0L 9L 0L 8 KEEP AMERICA GREAT zn 4 57 ZAPATA IVAN M.

9L 0L 9L 9L 9 RADIANT WINNER z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

2L 5L 4L 0L 10 JIREN a 4 57 SINIANI EMILIANO F.

2L 4L 3L 5L 11 COMPADRON VEGA z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

8S 5L 2L 5L 12 INDYGO FAST z 4 57 ALDERETE OSVALDO A.

11° Carrera HORA: 19:00 - PREMIO: SOFISMA - Distancia 1.200 metros

1L 5L 0L 0L 1 VECINA VIOLENTA a 6 55 CACERES LUIS A.

0P 9P 5L 2L 2 AMIGUITA BOCE z 5 57 GIORGIS ABEL L. J.

3L 5L 5L 0P 3 TERRA ETERNA a 6 55 XX

3L 2L 1L 1L 4 COSMICA PAT z 6 55 CACERES FRANKLIN D.-4

5L 1L 7L 3L 5 BUENA B zd 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

0S 7S 1S 6S 6 SOY TEFI z 5 57 ASERITO RODRIGUEZ M.

7P 1L 2L 4L 7 TRENZA DE FUEGO z 5 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

7S 1L 8L 5L 8 REINA SIN TRONO z 5 57 AGUIRRE FACUNDO S.

2L 1L 3L 8L 9 AZUCAR TUCUMANA z 5 57 ENEA FACUNDO D.-4

3S 1P 7P 0P 10 LA BUTIQUERA z 5 57 RIVAROLA JUAN C.

12° Carrera HORA: 19:30 - PREMIO: SAMYA - Distancia 1.300 metros

6P 8P 1 NAIROBI PAROLA zc 5 57 CHAVES URBANO J.-3

2P 0P 4S 6L 2 Q'LINDA BOBY z 6 55 LENCINAS DARIO E.-2

2L 5P 7L 6L 3 ARDILLITA CALL z 5 57 AGUIRRE WALTER A.

5L 2L 2L 5L 4 PETITE CHIMO zd 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

3S 4P 0S 9S 5 MIRAME ROMA z 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

0L 8L 8L 5L 6 CAUSA PIRATA a 5 57 PAREDES LUCIANO A.-3

7L 0L 7 BELLA CENTOLLA JET z 6 55 BALMACEDA LAUTARO E.

8S 6S 8S 9L 8 LA IMPERIAL zd 5 57 JURI FABIAN R.

4L 0L 8L 6L 9 SNIPY VISION a 6 55 SINIANI EMILIANO F.

9Z 0Z 7L 10 MISS REBELDE z 6 55 LAVIGNA FRANCISCO J.-2

3S 3L 5P 3L 11 GATA BAILANTERA t 6 55 CABRERA ANIBAL J.

8L 9L 0L 9L 12 BAYASCA z 6 55 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

9L 8L 0L 0L 13 FRIDA SLAM z 6 55 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

8L 8L 9L 0L 14 VASCA GAUCHA a 5 57 ROMAY ABEL I.

CANDIDATOS PARA HOY EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA:

1ra.) 7 - 6 – 2

2da.) (7 – 7A)– 1 - 5

3ra.) 9 – 1 - 3

4ta.) 7 – 8 – 10

5ta.) 9 – 3 – 1

6ta.) 7 – 8 - 9

7ma.) 2 – 3 - 5

8va.) 3 – 2 – 1 - 11

9na.) 5 – 6 – 2

10a.) 1 - 12 – 11 - 3

11a.) 2 – 7 – 4

12a.) 4 – 11 - 2 – 3