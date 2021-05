Cambaceres tacha los días para volver a la presencialidad

Cambaceres está en la dulce espera de volver a los entrenamientos de forma presencial en el estadio 12 de Octubre, que en principio sería el lunes. Mientras tanto, el plantel dirigido por Carlos Da Ponte no pierde el tiempo y realiza distintos movimientos vía Zoom en los domicilios particulares de los futbolistas o en espacios públicos.



Los movimientos de los comandados por el Ruso son muy livianos, ya que lógicamente no se puede comparar lo que se realiza de forma particular a lo que representa una práctica en campo con todo el grupo a disposición, por lo cual los futbolistas hacen muchas tareas físicas y algunos pequeños movimientos con pelota que tienen mucho enfoque en lo técnico.



Según deslizó Tribuna Roja, el cuerpo técnico espera recuperar a Leonel Caielli, que se encuentra con kinesiología tratando de recuperarse de una lesión en uno de sus tobillos. Asimismo, pretenden volver a reunirse en campo para poder volver a realizar actividades en conjunto y ya comenzar a planificar el choque contra Argentino de Rosario, donde según le confiaron a este multimedio, pretenden jugarlo lo antes posible.