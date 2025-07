Chelsea-PSG, a horas de una gran final

Este domingo a las 16:00, el MetLife Stadium de Nueva Jersey será el escenario de un duelo estelar: Chelsea y París Saint-Germain se enfrentarán en la gran final del Mundial de Clubes.

En la previa, Enzo Fernández, capitán de los Blues y figura de la Selección Argentina, habló en rueda de prensa sobre el trascendental encuentro, el poderío del rival, el regreso de Leandro Paredes a Boca Juniors y su ilusión de volver algún día a River Plate.

El volante argentino, clave en la clasificación de Chelsea tras eliminar a Fluminense, se mostró confiado pero respetuoso ante un PSG que llega envalentonado tras golear 4-0 al Real Madrid. “Increíble la verdad, sorprendió el partido. Eso demuestra el PSG hoy en día, viene demostrando durante este año lo que logró”, expresó Fernández, destacando la calidad del equipo parisino, al que calificó como “el mejor equipo del mundo” en la actualidad por su reciente conquista de la Champions League.

Para Fernández, las finales tienen un sabor especial. “Siempre son importantes, me gusta jugarlas, he tenido la suerte de ganar la mayoría. Es una final más, obviamente la voy a disfrutar, no como la del Mundial, pero se va a disfrutar casi de la misma manera”, afirmó, evocando la gloria obtenida con Argentina en Catar 2022. Además, hizo un guiño a los hinchas argentinos: “Esperemos que los argentinos hinchen por Chelsea, les agradezco por el cariño y el amor que me brindan día a día”.

El capitán de los Blues también resaltó la relevancia del título en juego: “Es muy importante, juegan los mejores clubes del mundo. En el pasado lo han ganado, pero uno más no vendría mal”. Con confianza en el potencial de su equipo, aseguró que Chelsea está listo para dar batalla: “Sabemos al equipo que nos enfrentamos, pero confiamos en nuestras armas. Tenemos un gran equipo, un gran grupo. Haremos lo mejor”.

Fuera del duelo por el título, Enzo se refirió al regreso de Leandro Paredes a Boca Juniors, un movimiento que sacudió al fútbol argentino, y no ocultó su ilusión personal de volver algún día a River Plate, el club que lo formó. “Es lindo ver a jugadores como Paredes volver al fútbol argentino. Ojalá algún día pueda volver a River, es algo que siempre está en mi cabeza”, confesó, dejando entrever su conexión con sus raíces.