Clásico discreto y sin figuras en Uno

Se nos fue la edición número 186 del Clásico Platense entre Estudiantes y Gimnasia en el estadio Jorge Luis Hirschi, donde el conjunto comandado técnicamente por Eduardo Domínguez y el dirigido por Leonardo Madelón quedaron a mano, teniendo un rendimiento muy flojo entre ambos. Uno careció de profundidad en ataque para lastimar y el otro se conformó con el punto, que sirve para escapar del descenso.

Haciendo un detalle de lo que fue el rendimiento individual de cada uno de los futbolistas, no hubo una figura que se haya impuesto por sobre el resto. Ninguno de los atacantes pudo lucir en ofensiva, mientras que lo mejor estuvo en la fase defensiva, en especial en el Pincha, donde Santiago Núñez y Federico Fernández estuvieron muy sólidos.

En lo más punzante estuvo Leonardo Godoy, que junto a Benjamín Rollheiser redondearon una buena sociedad al menos durante la primera parte. Lejos Mauro Méndez y algunas pinceladas de Mauro Boselli en su ingreso. No hubo más para un equipo Corchodependiente, con un Jorge Rodríguez que alternó buenas y malas.

Por el otro rincón de esta batalla, el Tripero fue un boxeador que esperó por sus momentos y tuvo en Eric Ramírez a su pieza más interesante en ofensiva, aunque no tuvo la lucidez suficiente para capitalizar sus situaciones. Cristian Tarragona estuvo aislado y el medio estuvo muy batallador, en especial en el cierre con cuatro mediocampistas centrales en el campo. Lo mejor apareció en el costado derecho de la defensa con un partido muy serio de Guillermo Enrique.

Partido deslucido, con poco para destacar. En el futuro ambos deberán mejorar y mucho, Estudiantes buscando recuperar a Guido Carrillo, su factor diferencial en el frente de ataque y el que puede entregar los argumentos suficientes para ganar los partidos. En tanto que del lado de Gimnasia queda la sensación de que alcanza con esto para salvarse, aunque si sigue así deberá depender y mucho de lo que hagan sus rivales en el fondo de la tabla anual, en una batalla que seguramente será hasta la última fecha.

A Estudiantes se le viene Godoy Cruz en condición de local, mientras que Gimnasia viajará a Alta Córdoba para medirse con Instituto.

El Hirschi es coqueto pero no tiene triunfos clásicos

El clásico disputado entre Estudiantes y Gimnasia en el Hirschi no tuvo emociones, desde el resultado que no se movió, pero tampoco en el juego. De manera llamativa no hubo victorias en los tres clásicos que se disputaron desde la inauguración del ya consolidado campo de 1 y 57.

El primero fue en plena pandemia, donde el León y el Lobo quedaron a mano sin goles, donde Díaz erró un tiro increíble sobre el final de la historia. Este partido tuvo la particularidad de no tener gente debido a la Covid, en lo que fue un evento bastante particular para nuestro fútbol y un dolor muy grande en la ciudad. Ya al año siguiente, fue igualdad 1-1, con goles de Rogel y Tarragona por lado.

Toda la familia pincha esperaba que el equipo de Domínguez se quedara con la victoria, como también el pueblo tripero quería los tres puntos para escapar del descenso. Lamentablemente todos se quedaron con las ganas en un partido que fue muy aburrido.

Tanto Andújar como Durso fueron grandes espectadores y tuvieron que intervenir en muy pocas ocasiones, igualmente, cada vez que lo hicieron, fue de gran manera. En 2024, Uno buscará tener su primera alegría clásica, ya que hasta el momento, en tres presentaciones, no hubo triunfadores.