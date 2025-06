Colombia empató, se fue silbado y llega con dudas para el partido ante Argentina

Colombia perdió el rumbo. En Barranquilla, el equipo de Néstor Lorenzo igualó sin goles ante Perú y volvió a dejar una imagen deslucida, sin juego ni respuestas. A falta de tres fechas para el cierre de las Eliminatorias, la ilusión de una clasificación directa se diluye: con cinco partidos sin triunfos y Venezuela pisándole los talones, el futuro inmediato se llena de incógnitas.

Sin Lucho Díaz, suspendido, y con un James Rodríguez apagado, el conjunto cafetero abusó de los centros y casi no generó peligro. De hecho, la chance más clara fue de Perú, con un mano a mano que Mier salvó ante Flores. El resto fue un cúmulo de imprecisiones, murmullos crecientes y, al final, silbidos lapidarios. Colombia no solo dejó pasar una chance de oro para quedar cuarto: también perdió confianza. Y ahora, en plena curva descendente, se viene nada menos que Argentina, el martes en Buenos Aires. Si no mejora la actitud ni el juego, la caída libre podría profundizarse. La gente perdió la paciencia y el equipo, el alma.

Venezuela le ganó a Bolivia y hundió a Chile

Con goles de Salomón Rondón y un blooper insólito de Bolivia, la Vinotinto ganó 2-0 y quedó bien parada en la zona de repechaje. Chile, en cambio, quedó casi sin chances y con la soga al cuello.