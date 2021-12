Colón goleó a Atlético Tucumán en la previa del clásico santafesino

Colón no perdonó esta noche a Atlético Tucumán al golearlo por 3 a 0, en Santa Fe, por la 24° fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol. En el primer tiempo marcaron Gonzalo Piovi y Christian Bernardi y en el segundo Alexis Castro decoró la goleada.

Desde el inicio, el Sabalero tomó la conducción de las acciones al predominar el mediocampo y supo aprovechar el esquema rival para presionar alto y generar riesgos para el arquero Cristian Lucchetti. Así, logró la apertura por medio de un tiro de esquina ejecutado por Bernardi para que el centro lo cabeceara Piovi, hacia abajo y a la izquierda de Luchetti, a los 13 minutos.

A los 27 minutos, aumentó la ventaja en una réplica de Facundo Farías, que luego de eludir a tres defensores, sacó un remate que desvió el arquero visitante con su pie derecho. Con mala fortuna, la pelota le llegó a Bernardi, para definir cruzado a la izquierda de Lucchetti.

Pese a las variantes del entrenador en el complemento, Colón no dejó de ser superior a su rival, aunque lució menos, y pudo decorar la goleada con un espléndido cabezazo de Castro, a los 32 minutos.

En tanto, lo del 'Decano' se tornó alarmante cumpliendo una paupérrima campaña, en la que suma 8 fechas sin ganar, con dos empates y posteriores seis derrotas consecutivas, todas por goleadas.

Formaciones:

Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Facundo Mura, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Christian Bernardi y Gonzalo Piovi; Facundo Farías y Lucas Beltrán. DT: Eduardo Domínguez.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Felipe Campos, Marcelo Ortiz, Mauro Osores, Yonathan Cabral y Gabriel Risso Patrón; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Abel Bustos y Leonardo Heredia; Cristian Menéndez. DT: Martín Anastacio.

Goles: 13' PT Piovi (C); 27' PT Bernardi (C); 32' ST Castro (C).

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: Brigadier General Estanislao López.