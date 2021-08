Con el bronce, Los Pumas llegaron a Argentina

Luego de lograr el tercer puesto en los Juegos Olímpicos, el seleccionado argentino de rugby seven ya se encuentra en nuestro país. En este sentido, fue la primera medalla argentina para la disciplina en toda la historia y hasta el momento, la única de la delegación en esta edición que se disputa en el país asiático.

Tras la habilitación del Ministerio de Salud para las delegaciones olímpicas, el plantel arribó a Ezeiza con cánticos de alegría por el logro obtenido.

A su vez, el entrenador Santiago Gómez Cora conversó con la prensa, remarcó las fortalezas del plantel a lo largo de la cita olímpica y comentó: “Es algo que se había propuesto, el dar por el equipo, el dar por el otro. El que no está, el que no pudo venir, dar por el de lado. Lo practicamos todos los días, no es algo que sale de un día para el otro”.

Y dicho esto, agregó: “Me preguntaron ¿En el entretiempo qué les dijiste? No hay fórmulas mágicas, es trabajo, es generar un buen grupo, la verdad que para formar un buen equipo necesitás de un buen grupo humano y acá tenés de sobra”.

Por último, el director técnico, y dueño del récord de tries del Circuito Mundial de esta disciplina con 230 en 214 partidos jugados desde 2000 hasta 2010, se mostró muy feliz por lo conseguido y en este orden de situaciones subrayó: “Es una satisfacción enorme después de ocho años de tropezones. Siempre digo que son más caídas, pero hay que aprender. Hablamos siempre de curva de aprendizaje. De los errores, tratar de ver qué pasó, cómo solucionarlos”.