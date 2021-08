Martín Saggini: "Encontramos un plantel golpeado, pero muy predispuesto"

Durante este lunes al mediodía la Comisión Directiva de Villa San Carlos oficializó a Andrés Yllana como el nuevo entrenador del primer equipo, luego de la salida de Laureano Franchi, que a pesar de no estar en los últimos encuentros por un su cuadro de salud, finalmente decidió dar un paso al costado.

Yllana, de último paso en el fútbol de Eslovaquia junto a Mauro Camoranesi, arribó a Berisso con su nuevo grupo de trabajo. Su ayudante y mano derecha en esta aventura será Martín Saggini, a quien conoce muy bien en su coordinación de las divisiones juveniles de Gimnasia.

Saggini acompañó a Darío "El Indio" Ortíz en sus últimas experiencias, y el paso más reciente fue Mitre de Santiago del Estero. Ahora, luego de analizar la nueva propuesta, encarará un nuevo desafío en Berisso al lado del "Chueco".

En un mano a mano con diario Hoy, Martín Saggini contó sus sensaciones y cómo fue el primer encuentro con los jugadores en el Genacio Sálice.

- ¿Cómo te llegó la propuesta?

Estuve trabajando con el Indio en Mitre, hicimos un buen inicio de torneo, luego unos resultados no se dieron, más el covid, las cosas no se dieron como queríamos y se dio un paso al costado.

Me llegó esta propuesta de Andrés, ya lo conozco hace mucho tiempo, fue coordinador en Gimnasia, yo dirigí una división que él me dio, después cuando hizo un interinato en Primera él me llevó junto a Messera.

Cuando me llamó no lo dudé, me encantó la propuesta y ya estamos en funciones.

- ¿Cómo encontraron al plantel?

Encontramos un plantel muy predispuesto, golpeado por los resultados, pero con predisposición. Es un plantel bastante amplio, tiene buenos jugadores, con experiencia, surgidos en los clubes de la ciudad, y eso genera sentido de pertenencia en la zona.

Estamos conociendo el grupo, nos sumamos a esta nueva experiencia, tratando de volcar los conceptos que creemos convenientes para este proceso

- ¿Cuál es su primer objetivo?

Queremos encaminarlos, queremos mostrarle nuestra manera de sentir este juego y los objetivos se irán dando paso a paso, en la medida que podamos lograr el funcionamiento y la forma que Andrés (Yllana) le quiera dar al equipo y al grupo del trabajo.

El objetivo es levantar el plantel y darle los conceptos claros para que desarrollen su mejor versión. Pensando en lo más importante es el partido que viene, tenemos que darle reglas claras para que puedan tener su mejor versión.

- ¿Cómo los encuentra este proyecto?

Me encuentra muy bien, Andrés esta muy bien, es un entrenador muy capaz, ha ganado mucha experiencia en su carrera como jugador y entrenador, y está muy comprometido con el club y el proyecto.

También está Hernán, el profe, que es joven y tiene mucha capacidad, siento que estamos logrando un cuerpo técnico que se esta poniendo al hombro el laburo y dándole para delante.

- ¿Y personalmente cómo estás?

Estoy bien, después de la experiencia con el Indio en el Nacional B, estar lejos, en otra provincia, y conocer distintos jugadores y poder conocer diferentes categorías, me ayudó mucho. La B metro es un torneo muy competitivo, los equipos no se sacan ventajas. El último campeón lo tiene merecido, y la Villa le ganó, por eso digo que no se sacan ventajas y el torneo es muy lindo

El que genera una buena racha de trabajo y racha de partidos, se pone el traje de candidato.

- ¿Cuál es la idea de juego que van a plantear?

Planteamos un equipo corto, comprometido, que el primer defensor sea el 9 o el extremo, y que el arquero intente jugar, que sea compacto, un equipo convencido de que quiera hacer.

Vamos a tratar de tener la pelota, ganar en las dos áreas, buscar el funcionamiento en cada partido, y que cada jugador que pongamos este comprometido con la idea que presiona Andrés. Esa es la idea.