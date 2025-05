De Berazategui a la elite: Ayrton Chorne acelera su sueño en el TC2000

Ayrton Chorne no frena. A los 20 años, el piloto oriundo de Berazategui sigue creciendo y da un salto fundamental en su carrera al incorporarse al Coiro Racing Team, uno de los equipos más prestigiosos del automovilismo argentino. Su debut oficial será el próximo 18 de mayo en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, en la tercera fecha del renovado Turismo Carretera 2000.

“Bueno, contento de sumarme a esta familia, a este gran equipo con una trayectoria increíble dentro de diversas categorías. Sé que va a ser un lindo desafío, así que más que feliz por incorporarme”, dijo Ayrton Chorne con la calma de quien se sabe preparado.

Y razón no le falta. Desde que se subió por primera vez a un karting a los 10 años, Chorne fue construyendo un camino firme y diverso. Brilló en los campeonatos de karting de Argentina, Uruguay y Brasil (incluso en la exigente Copa do Brasil), y luego escaló hacia las fórmulas (F4 FIA, F3 y F2) y el turismo nacional e internacional. Pasó por el TC2000, Súper TC2000, Turismo Nacional Clase 3, Turismo Pista Clase 3, Top Race V6, TCR South America y hasta la Nascar GT Sprint Race. Un recorrido que no muchos pueden mostrar a su edad.

Su desembarco en el Coiro Racing Team no es casual. El jefe del equipo, Marcos Jakos, destacó: “Nosotros estamos agradecidos con Ayrton por la confianza, a todo su entorno, a su papá, a su familia. Es una nueva etapa para todos, y tener a un chico joven con su trayectoria nos entusiasma mucho”.

Jakos, que ya trabajó con figuras como Julián Santero, Quijada, Marcos Castro y su propio hijo Andy Jakos, no esconde sus expectativas: “Esperemos que sea el caso de Ayrton. Tiene el potencial para llegar al Turismo Carretera, y esta categoría puede ser un trampolín”.

Para Ayrton, la carrera en La Plata tiene un sabor especial: “Ansioso de ya subir al auto, de empezar a probar. Esta vez nos toca cerca, ahí en La Plata, estamos casi de locales. Conozco un poco el circuito, eso ayuda, y vamos a poner toda la garra”.

Tener a Andy Jakos como compañero de equipo será una ventaja. Andy, que ya disputó las dos primeras fechas del TC2000, se mostró dispuesto a compartir experiencia: “Me va a tocar a mí darles el apoyo e intentar pasarle un poco la experiencia para que hagan lo mejor arriba del auto”.

La ambición del equipo es clara. “Trabajamos para ganar y pelear campeonatos. Ayrton llega con una experiencia impresionante para su edad. Queremos que esta categoría lo haga lucirse, porque tiene condiciones y actitud. Correr al lado de pilotos como Canapino, Arduzo o Chapur lo va a fortalecer”, señaló Marcos Jakos.

Chorne, consciente del salto que está dando, afirmó: “Siempre es lindo correr contra los mejores. Me gusta, me motiva. Y tener a Andy al lado para aprender también es una ayuda. Vamos a buscar mejorar carrera tras carrera, ser más profesional, y aprender cada detalle”.

Ayrton también se tomó un momento para destacar un pilar clave en su crecimiento: “Siempre agradecido con mi familia, que me apoyó desde chico, desde que empecé a correr. Sin ellos hoy no estaría donde estoy. Ojalá podamos seguir haciendo camino juntos”, afirmó.

El TC2000 lo espera. La Plata será el escenario. Y Ayrton Chorne, con el respaldo de un gran equipo y la ilusión intacta, está listo para acelerar su sueño.