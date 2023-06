Di María se fue de la Juve y también define su futuro

Finalmente ayer el delantero campeón del mundo Ángel Di María comunicó su salida de la Juventus de Italia, institución a la que había llegado con la premisa de consolidarse en el fútbol italiano y poder ganar un título.

“Llegó el final de una etapa difícil y complicada. Me voy con la tranquilidad de que di todo para poder ayudar al club a seguir consiguiendo títulos, pero no se pudo. Me voy con ese sabor amargo de no haberlo conseguido pero con la felicidad de llevarme muchos amigos de ese vestuario maravilloso del que formé parte. Gracias a todos mis compañeros por tanto cariño que me dieron desde el primer día, me sentí como en casa siempre”, expresó Di María.

“Un saludo muy grande a todos los Juventinos por el cariño de todos los días. Un gran abrazo, los llevo en mi corazón”, escribió Fideo junto a corazones blancos y negros por los colores de la Vecchia Signora y una foto suya festejando de cara a los hinchas.