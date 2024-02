Diego Mendoza: “Le dije varias veces a Domínguez que estaba hecho para Estudiantes”

Todo era alegría, Huracán le había ganado a Caracas por Copa Libertadores y el plantel del Globo emprendía la vuelta al país desde Venezuela. Pero el gol agónico de Diego Mendoza para darle la clasificación al Globo quedaría en anécdota. El micro que trasladaba a los jugadores se quedó sin frenos y volcó en su intento de llegar al aeropuerto de Maiquetía. El exjugador del Pincha, delantero de aquel equipo, estaba sentado sobre una ventanilla y sufrió una grave lesión que le cambió la vida. Sobre los meses siguientes, Mendoza contó sus vivencias con el actual entrenador de Estudiantes.

“Él llegó cuando yo me estaba recuperando de la lesión y justo hubo un cambio de técnicos en Estudiantes y le dije: Edu, andá vos. Y me decía que hasta que no me recuperara no se iba a ningún lado. Le dije varias veces que él estaba hecho para Estudiantes, pero se terminó quedando”, comentó Mendoza con Olé.

Luego, el atacante amplió el concepto con más argumentos: “Eduardo tiene un manejo de grupo y la mística de llevar equipos por un camino en el que todos adopten una manera de jugar. Estudiantes tiene una historia en la que siempre se mantuvo una línea, promoviendo la humildad, el sacrificio y el respeto que se implementa desde las Inferiores hasta la Primera División. Eduardo tiene mucho de eso”.