Djokovic anunció que jugará el US Open

El número 1 del mundo confirmó que estará tanto en el Grand Slam como en el Masters 1000 de Cincinnati: “Me complace confirmar que participaré en Cincinnati y en el US Open de este año. No fue una decisión fácil de tomar, con todos los obstáculos y desafíos en muchos lados, pero la perspectiva de competir nuevamente me emociona mucho”, aseguró. El serbio será el único del Big 3 en las competencias.

El jugador serbio, tres veces campeón en Flushing Meadows, se mostró entusiasmado por volver a competir: “He entrenado duro con mi equipo y he puesto en forma mi cuerpo, así que estoy preparado para adaptarme a las nuevas condiciones. He hecho todas las pruebas para asegurarme de que estoy completamente recuperado y estoy listo para volver a la pista totalmente comprometido con jugar mi mejor tenis.”