Domínguez, de la autocrítica al “queda mucho por jugar”

Estudiantes de La Plata perdió el clásico ante Gimnasia por 2 a 1 y, pese a que el golpe fue duro, el entrenador Eduardo Domínguez pidió calma y habló de los errores que no se pueden volver a cometer de aquí en adelante.

“Hay situaciones que son muy difíciles de trabajar en la semana y se ven en los partidos. Teníamos espacios para jugar en campo rival y sentíamos que estábamos cerquita del empate. Los chicos de Gimnasia no tenían nada que perder, nosotros sí. Mucho tiempo, mucha historia. No nos tenemos que detener ahí, tenemos que trabajar lo mental y lo futbolístico”, remarcó. Además, confesó: “Sabíamos que teníamos que cambiar. Les quise dar los primeros minutos del segundo tiempo para ver cómo nos acomodábamos, con gente de experiencia. Para el futuro me servirá”. Para finalizar en base a lo hecho por sus jugadores, el DT del Pincha completó diciendo: “No debemos esperar a reaccionar, hay que accionar. Hay que hablar con los muchachos y trabajar en que los partidos son un todo, no un pedazo. Quisimos fortalecernos en lo que empezamos a hacer la semana anterior. No lo pudimos hacer. Ahora nos queda mucho por jugar, hay que levantar y sumar puntos, no nos gusta estar en la zona baja, va un tercio del campeonato”, finalizó el técnico.

Ahora el Pincha volverá a jugar el fin de semana del 2 de abril cuando reciba a Newell’s Old Boys de Rosario en Uno, aún con fecha y horario por definir.