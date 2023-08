Domínguez prepara cambios para recibir a Unión

Con el foco puesto en la Copa. Si bien Estudiantes de La Plata tiene el partido con Unión de Santa Fe en el horizonte más cercano, el cuerpo técnico evalúa realizar varios cambios pensando en la revancha ante el Timao por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El plantel, que tuvo el miércoles libre luego de la vuelta de San Pablo, se entrenó ayer en la cancha principal del Country Club de City Bell y el grupo fue dividido en dos. Por un lado aquellos que fueron titulares en el Neo Química Arena de Corinthians, mientras que por otro estuvieron los que no sumaron minutos o muy pocos. El primer grupo realizó trabajos en el gimnasio y kinesiología, en tanto que el resto realizó tareas de fútbol en campo. En cuanto a los lesionados, se espera que Emmanuel Mas pueda retomar las prácticas a la par del grupo y que Guido Carrillo sume entrenamientos para ser una opción el próximo martes frente al Timao. En esa línea, el entrenador evalúa realizar varios cambios para recibir a Unión mañana 16:30 en UNO.

De mínima hay algunos jugador a los que les dará descanso, como Leonardo Godoy, José Sosa, Santiago Ascacíbar y Benjamín Rollheiser. Este último había llegado con lo justo al partido por copa. Gastón Benedetti será el lateral izquierdo y se espera la evolución de Leonardo Godoy para saber si Eros Mancuso será de la partida, o en su defecto, el juvenil Ezequiel Orbe que fue probado ayer. Los otros dos que sumaron minutos, fueron Federico Fernández y Alexis Castillo, y el regreso de Matías Godoy.

De esta manera, el tentativo ante el Tatengue sería con Fabricio Iacovich; Ezequiel Orbe, Federico Fernández, Juan Cruz Guasone y Gastón Benedetti; Deian Verón, Nicolás Palavecino, Franco Zapiola y Alexis Castillo; Mauro Méndez y Matías Godoy.

Kily González y las dudas para visitar al Pincha

En cuanto al Tatengue, el plantel se entrenó en el predio Casasol, donde el técnico Cristian González analiza los pasos a seguir para intentar traerse un resultado de un escenario donde lleva 11 derrotas consecutivas y no gana desde 1985. Después del empate ante Racing en Santa Fe, el Kily González metería mano en el 11 con la necesidad de sumar de a tres para escapar de la zona de descensos. Se espera por la recuperación de Nicolás Paz, que salió ante la Academia con una molestia física. Está mucho mejor, pero por ahora no hay indicios de si llegará. En caso que no llegue, el reemplazante será Oscar Piris.

Después, la duda seguramente en la previa será en quién será el volante central. Inició Joaquín Mosqueira, pero Patricio Tanda, la flamante incorporación, también se anota con chances. Enzo Roldán también puede jugar ahí, pero el técnico por ahora lo coloca de interior, aunque colabora todo el tiempo, ya que Mauro Luna Diale se suelta.

Después, no asoman otros detalles, como para ir teniendo una idea de lo que podría proponer Unión en La Plata ante un Estudiantes que se hace muy fuerte. Se espera que la dirigencia reciba ya la habilitación de Jairo O'Neil por parte de Fenix de Uruguay.

La Reserva ganó en Santa Fe

Luego de la derrota ante Belgrano en el debut en el torneo, la Reserva de Estudiantes de La Plata sumó su primera victoria al ganarle 2-0 a Unión en Santa Fe en el marco de la segunda fecha del torneo. El partido se pudo observar en vivo por Estudiantes Play desde las 11. Con goles de Mariano Ascacíbar, ingresado en el complemento, y otro de Nehuén Benedetti, de tremenda factura, el Pincha pisó fuerte en La Tatenguita, donde fue claramente superior al conjunto local dirigido por Marcelo Mosset. Así las cosas, los de Quatrocchi pasaron a ocupar la séptima colocación de una tabla que recién ha tenido apenas dos capítulos, y en la que sólo Boca y San Lorenzo tienen andar ideal, con seis unidades ambos.

Con la misma base de jugadores que arrancó en la Copa Proyección, y algunas variantes que supieron ganarse un lugar tras ingresar desde el banco en la primera fecha, el Pincha logró los primeros puntos en la competencia que cierra el semestre.

SÍNTESIS:

UNIÓN: (0): Diego González; Alejo Lallana, Matías Schulz, Lisandro Ramírez y Diego Cristaldo; Francisco Pumpido, Emilio Giaccone, Jeremías González y Valentino Venetucci; Yair Ratotti y Mariano Meynier. DT: Marcelo Mosset.

ESTUDIANTES (2): Rodrigo Borzone; Román Gómez, Juan Vázquez, Franco Ojeda y Tomás Núñez; Matteo Trombini, Fabricio Amato, Nehuén Benedetti y Lucas Cornejo; Matías Contrera y Agustín Palavecino. DT: Pablo Quattrocchi.

GOLES: ST: 19' Ascacíbar (E) y 22' Benedetti (E).