Domínguez quiere a todos a la par

Luego del partido frente al Red Bull Bragantino de Brasil, los futbolistas que no formaron parte del equipo titular, o sumaron menos de 45 minutos en el duelo que terminó igualado sin goles, realizaron una práctica regenerativa y un ensayo de fútbol en espacios reducidos. Sin embargo, eso no llamó la atención, ya que es habitual que suceda cuando el equipo al otro día no entrena y los jugadores tienen que liberar cargas. Lo que llamó la atención es que el entrenador albirrojo, Eduardo Domínguez, una vez finalizada la conferencia de prensa pospartido, estuviera allí acompañando a los jugadores que no tuvieron la chance de ingresar en el compromiso por la tercera fecha del grupo C de la Copa Sudamericana. Algo que no es habitual en los entrenadores una vez que finaliza el partido. No obstante, Domínguez quería acompañar a sus dirigidos y verlos entrenar con la intensidad que quiere de cara a los partidos importantes que se le vienen por delante. De hecho, en la conferencia de prensa el DT expresó: “Siempre el partido que viene es el más difícil, porque siempre se juega por algo importante”. “El inicio del camino es bueno, pero no nos vamos a quedar con eso. Tenemos cosas por mejorar y seguir puliendo”, remarcó Domínguez para cerrar.